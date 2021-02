A jednak wielki powrót? Joanna Opozda i Antoni Królikowski znów są razem? Media opublikowały zdjęcia, które wydają się ostatecznym dowodem na to, że była para znów jest ze sobą bardzo blisko. Jak informuje "Fakt" Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali "przyłapani" w Zakopanem. Dziennik poprosił aktora o komentarz w sprawie plotek o jego powrocie do Joanny Opozdy. Co powiedział? Antoni Królikowski potwierdził, że znów spotyka się z byłą partnerką?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem w górach

Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą przez zaledwie kilka miesięcy. Aktor związał się z gwiazdą serialu "Pierwsza miłość" tuż po rozstaniu z poprzednią partnerką, Kasią. Niestety, pod koniec 2020 roku Joanna Opozda opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu z Antkiem Królikowskim.

(...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy- napisała wówczas aktorka.

Co ciekawe, kilka tygodni temu media poinformowały, że Antoni Królikowski próbuje odzyskać Joannę Opozdę. Portal pudelek.pl opublikował nawet zdjęcia na których aktor wręczał byłej partnerce wielki bukiet czerwonych róż.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie komentowali doniesień na swój temat, a ostatnio aktorka opublikowała swoje zdjęcie z gór. Teraz okazuje się, że była tam w towarzystwie byłego partnera! "Fakt" opublikował ich wspólne fotki ze stoku narciarskiego. A jak Antoni Królikowski zareagował na pytanie dziennika o jego relacje z Joanną Opozdą?

Nie komentuję tego- odpowiedział krótko aktor.

Myślicie, że wkrótce była para wkrótce odniesie się do plotek na swój temat?

Zobacz także: Jak mieszka Joanna Opozda? Aktorka pokazała swoje luksusowe i nowoczesne wnętrza. To prawdziwe królestwo

Joanna Opozda pokazywała ostatnio zdjęcia z gór. Teraz "Fakt" informuje, że aktorka bawiła się tam w towarzystwie byłego partnera.

Była para do tej pory nie skomentowała plotek na swój temat.