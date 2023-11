1 z 3

To właśnie tamten, pełny napięć związek sprawił, że dziś Magda nie lubi kłótni i unika konfliktów. W „Big Brotherze” nieraz widać było, że zawsze dąży do zgody. Za to pokochali ją widzowie, za to uwielbiają ją przyjaciele, których ma mnóstwo. Są w tym gronie celebryci – piosenkarz Dawid Kwiatkowski i blogerka Julia Kuczyńska „Maffashion”. Na zdjęciach, które Magda publikuje na Instagramie, są też inne popularne twarze, m.in. Julia Wieniawa, Honorata Skarbek i Radek Pestka.

Czy to oznacza, że Magda od dawna obraca się w show-biznesie?