Magda Wójcik to zwyciężczyni najnowszej edycji "Big Brothera". W show dała się poznać jako spokojna i koleżeńska osoba. Nie wchodziła w konflikty, była uśmiechnięta i chętna do rozmów z innymi mieszkańcami Domu Wielkiego Brata. Do tego związała się z jednym z nim - Olehem. Niektórym przeszkadzało jednak, że Magda jest skupiona na sobie i swoim wyglądzie, godzinami potrafiła się malować, gdy inni przygotowywali śniadania. Z tego względu parę razy była nominowana i o mały włos nie opuściłaby Domu Wielkiego Brata. Stało się jednak inaczej i obecnie Magda jako zwyciężczyni budzi ogromne emocje, najczęściej jednak pozytywne. Jesteście ciekawi, jak Madzia zmieniała się przez lata? Mamy jej zdjęcia z dzieciństwa i z wczesnej młodości! Znajdziecie je poniżej.

