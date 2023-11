Od kiedy Magda Wójcik wyszła z domu Wielkiego Brata, wszyscy zastanawiają się, czy jej uczucie do Oleha Riaczańczewa przetrwa próbę czasu. Spytaliśmy o to nową gwiazdę TVN-u.

Owszem, pojawiły się między nami emocje. Ale czy to jest miłość? Zobaczymy! Musimy to sprawdzić. Na razie mogę tyle powiedzieć, że widzieliśmy się wczoraj, dziś i mamy zamiar spotkać się jutro – powiedziała Magda Wójcik dwa dni po wyjściu z domu Wielkiego Brata.

Gwiazda zdradziła też, że to uczucie bardzo ją zaskoczyło, bo przed programem przez blisko trzy lata była singielką, nawet nie chodziła na randki. Dlaczego tak długo?



Moje serce było zamknięte, bo cierpiałam po tym, jak rozpadł się mój sześcioletni związek. I nie potrafiłam się po tym pozbierać. To była pierwsza, wielka, młodzieńcza miłość. Trudna, bo cały czas mieliśmy jakieś dramy", opowiada Magda Wójcik.

To właśnie tamten, pełny napięć związek sprawił, że dziś Magda Wójcik nie lubi kłótni i unika konfliktów. W „Big Brotherze” nieraz widać było, że zawsze dąży do zgody. Za to pokochali ją widzowie, za to uwielbiają ją przyjaciele, których ma mnóstwo. Są w tym gronie celebryci – piosenkarz Dawid Kwiatkowski i blogerka Julia Kuczyńska „Maffashion”. Na zdjęciach, które Magda Wójcik publikuje na Instagramie, są też inne popularne twarze, m.in. Julia Wieniawa, Radek Pestka. Jednak w rozmowie z „Party” gwiazda opowiedziała, że za pomocą przyjaciół wypełniała do tej pory pustkę, jaką czuła w życiu. Magda twierdzi, że od zawsze (nawet jak była mała) bardzo boi się samotności. Dlatego właśnie uwielbia otaczać się znajomymi, przyjaciółmi i na razie jej świat jest bardzo kolorowy. Czy dołączy do niego Oleh na stałe? Czas pokaże!

