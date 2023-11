Ania Lewandowska w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o tym, jak widzi przyszłość Klary:

Nie mam dla niej "planu by Ann", to będzie "plan by Klara". Będziemy chcieli przedstawić jej duży wachlarz możliwości, może zostanie pianistką, jak to moja mama mówi, może będzie malować, a może będzie sportowcem. Nie będę jej zmuszać do karate, ale oczywiście chętnie jej pokażę - powiedziała Ania Lewandowska.