W 2021 roku brąz to nowa czerń. Niedoceniany od dłuższego czasu kolor teraz ma swoje pięć minut. Na czasie jest pełen wachlarz jego odcieni, od karmelowych po terakotę, choć najbardziej popularny jest „cocoa brown” przywodzący na myśl gorące kakao i mleczną czekoladę.

Odcień jest bardzo uniwersalny i pasuje do każdej karnacji, a do tego ma w sobie nutę vintage. Świetnie wygląda zwłaszcza w wersji total look, w której często występuje np. Kim Kardashian. Niemniej jednak dobrze łączy się też z beżem, czernią, bielą i błękitem.

Brąz sprawdzi się zarówno na formalne okazje, jak i w przypadku casulowych stylizacji. Warto mieć w tym odcieniu zwłaszcza skórzane spodnie z szerokimi nogawkami, dresy, oversizeową marynarkę i kostium kąpielowy, gdyż kolor ten ładnie podkreśla opaleniznę.