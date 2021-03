Marzysz o seksownych kształtach i idealnie płaskim brzuchu? Odkryj sekret Kim i Kourtney Kardashian!

Co łączy Kim i Kourtney Kardashian (oczywiście oprócz pokrewieństwa)? Obie urodziły trójkę dzieci, a mimo to wyglądają jak boginie! Ich ciała są gładkie, szczupłe i przy tym kobiece. Nie jest sekretem, że wygląd dla Kardashianek jest niezwykle ważny. Mają swojego prywatnego kucharza, który pilnuje jakości oraz ilości spożywanych kalorii. Niemalże codziennie wyciskają siódme poty na siłowni z własnym trenerem personalnym. Jednak to nie wszystko. W dużej mierze za ich seksowne kształty odpowiadają zabiegi medycyny estetycznej. Idealnie płaski brzuch bez grama tłuszczu, wyraźnie zaznaczony „kaloryfer” i duże, krągłe pośladki rzadko kiedy występują w naturze. Jednak dzięki odpowiednim zabiegom każda z nas może osiągnąć taki efekt.

Emsculpt Neo – dlaczego warto?

Jeśli właśnie w tym momencie pomyślałaś, że niestety, ale nie żyjesz w Hollywood i nie masz dostępu do zabiegów gwiazd, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Zgrabne, seksowne i szczupłe ciało może mieć każda z nas. Nawet jeśli nie masz czasu, siłownie są zamknięte a pandemia sprawiła, że twoja łazienkowa waga pokazała dodatkowe kilogramy (skąd one się w ogóle wzięły?!).

Rozwiązaniem dla ciebie będzie Emscuplt NEO! Brzmi znajomo? Nic dziwnego, ponieważ jest to młodszy brat urządzenia Emsculpt. To, co go różni to jeszcze lepsze efekty, czyli więcej mięśni i mniej tłuszczu! Innowacyjna maszyna do rzeźbienia sylwetki jako jedyna i pierwsza na świecie łączy HIFEM+ i RF w jednym zabiegu. Dzięki zsynchronizowaniu dwóch rodzajów energii, Emsculpt NEO nie ma sobie równych, jeśli chodzi o skuteczność w spalaniu tkanki tłuszczowej i rozbudowie mięśni.

Jeszcze mniej tłuszczu, jeszcze więcej mięśni

Emsculpt NEO redukuje podskórną tkankę tłuszczową i osiąga efekty jak żaden inny nieinwazyjny zabieg dostępny na rynku. Do rekordowego spalania tłuszczu na poziomie 30% dochodzi na skutek działania dwóch energii:

Fala radiowa rozbija i niszczy podskórny tłuszcz w procesie termolipolizy.

HIFEM+ poprzez supramaksymalne skurcze intensywnie rzeźbi mięśnie.

Czy już widzisz siebie oczyma wyobraźni w seksownym bikini a la Kim, na plaży i z drinkiem w ręku? Bo my tak :).

Co więcej, Emsculpt NEO przewyższa skutecznością nawet kriolipolizę, uważaną do tej pory za najskuteczniejszy zabieg do nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej. Dzięki tej innowacyjnej maszynie możesz zmniejszyć obwód talii aż o 5,9 cm.

Czy wiesz, że seria 4 zabiegów Emsculpt NEO daje przyrost masy mięśniowej o ok.25%? Taki efekt mogłabyś osiągnąć po 12-16 tygodniach treningu oporowego! Wyobraź sobie, ile czasu (i siły:)) będziesz w stanie zaoszczędzić.

Technologia Emsculpt NEO, podobnie jak Emsculpt i Embody, jest stale poddawana badaniom klinicznym za pomocą renomowanych ośrodków naukowych (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, USG i histologicznie). Ponad 30 publikacji naukowych od 2018 roku czyni HIFEM najintensywniej przebadaną technologią w zakresie nieinwazyjnego modelowania ciała.

Co wyróżnia Emsculpt NEO?

Emsculpt NEO wyróżnia jeszcze jedna rzecz. Jako jedyne urządzenie na rynku równocześnie spala tłuszcz, buduje mięśnie, ale i poprawia jędrność skóry. Każda osoba, która zrzuciła dużo kilogramów wie, jakim problemem jest rozciągnięta i wiotka skóra. Podobnie dzieje się po 40-stym roku życia – ciało nie jest tak jędrne jak kiedyś, mimo diety czy intensywnych ćwiczeń. Emsculpt NEO zadba również o to, aby twoja skóra była jędrna i zwarta. Oszczędzasz dzięki temu czas, który pochłonęłyby zabiegi wykonywane oddzielnie. I osiągniesz lepsze efekty w porównaniu do innych technologii.

Emsculpt NEO modeluje całe ciało – brzuch, pośladki, ramiona i łydki. Jeśli marzysz o pięknych pośladkach, to musisz wiedzieć, że 30-minutowy zabieg Emsculpt NEO zastępuje aż 20 tysięcy przysiadów. W przypadku ramion pracuje nad bicepsami i tricepsami. U mężczyzn Emsculpt NEO daje efekt umięśnionych i silnych ramion. U kobiet po treningu HIFEM ramiona wyglądają na wysmuklone, z zaznaczonym kształtem mięśni. Natomiast aplikatory pracujące nad modelowaniem łydek, są tak skonstruowane, by wzmacniać mięśnie trójgłowe.

W przypadku brzucha i pośladków wykorzystywane są duże aplikatory, a do modelowania ramion i łydek małe.

Jaka jest największa zaleta Emsculpt NEO? Ten zabieg jest całkowicie bezinwazyjny, dlatego możesz go zrobić w przerwie na lunch. Nie boli, jednak na drugi dzień możesz odczuwać lekkie zmęczenie mięśni. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, jeśli twoje mięśnie zrobią 20 tysięcy brzuszków lub przysiadów podczas jednego zabiegu. A co najlepsze, już po 4 zabiegach twoje ciało będzie widocznie smuklejsze, bardziej umięśnione i jędrniejsze. Natomiast finalne efekty zobaczysz po 4 – 6 tygodniach od zakończonej serii.

Znajdź czas dla siebie i ciesz się piękną figurą!

