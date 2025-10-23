Kim Kardashian, 45-letnia ikona amerykańskiego show-biznesu, wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. W premierowym odcinku siódmego sezonu reality show "The Kardashians" celebrytka ogłosiła, że podczas rutynowego rezonansu magnetycznego lekarze wykryli u niej tętniaka mózgu.

Reklama

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu

W emocjonalnej rozmowie z siostrą Kourtney Kardashian, Kim nie potrafiła powstrzymać łez:

Znaleźli małego tętniaka - wyznała.

W programie widzowie mogli zobaczyć Kim w trakcie badania MRI oraz skany jej mózgu wyświetlane na ekranach.

Tętniak mózgu wykryty podczas rutynowego rezonansu

Diagnoza padła podczas rutynowego rezonansu magnetycznego. Lekarze zauważyli niewielki tętniak mózgu – schorzenie, które często nie daje objawów, dopóki nie dojdzie do jego pęknięcia. Jak podała Kim, nie potrzebowała natychmiastowej operacji, ale wymagana jest dalsza obserwacja i kontrole lekarskie.

Sama Kim Kardashian nie kryła przerażenia. Na antenie zapytała przez telefon: "Dlaczego, do ch*lery, to się dzieje?". Celebrytka określiła moment diagnozy jako "najtrudniejszy tydzień w jej życiu".

Lekarze łączą schorzenie ze stresem po rozwodzie z Kanye Westem

Specjaliści nie mieli wątpliwości – stres, który Kim Kardashian przeżywała podczas rozwodu z Kanye Westem, mógł znacząco wpłynąć na jej stan zdrowia. Małżeństwo pary zakończyło się w 2022 roku po ośmiu latach wspólnego życia. Mają razem czworo dzieci: North, Saint, Chicago i Psalm. Kim opowiadała przed kamerami, że psychiczne obciążenie związane z tym rozstaniem było tak silne, że miała wrażenie, iż cierpi na syndrom sztokholmski. W wyznaniu przed kamerą przyznała: "Jestem szczęśliwa, że to już koniec".

W najnowszym odcinku "The Kardashians" nie zabrakło dramatycznych scen. Kim zalana łzami rozmawia z rodziną, a widzowie mogą dostrzec skalę jej niepokoju.

Mój były mąż będzie w moim życiu niezależnie od wszystkiego. Mamy razem dzieci - mówiła rozgoryczona.

Czas po diagnozie okazał się wyjątkowo trudny. Celebrytka wyznała, że musiała zmierzyć się z największym stresem w swoim życiu. Mimo wieloletniego doświadczenia z chorobami autoimmunologicznymi, tętniak był dla niej zupełnie nowym i przerażającym wyzwaniem.

Historia zdrowotna Kim Kardashian: od łuszczycy po tętniaka

Tętniak mózgu to nie pierwsze poważne schorzenie, z jakim zmaga się Kim Kardashian. W przeszłości chorowała na łuszczycę, a także łuszczycowe zapalenie stawów. Problemy ze skórą nasiliły się w 2022 roku po nagłej utracie wagi, aby zmieścić się w suknię Marilyn Monroe na galę Met Gala.

Kim cierpiała również na placenta accreta, groźne powikłanie podczas ciąży, w wyniku którego łożysko wrasta zbyt głęboko w ścianę macicy. Schorzenie to zagrażało jej życiu przy porodach North i Saint.

Zobacz także:

Reklama