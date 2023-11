Gwiazdy jawią się większości ludzi, jako boskie istoty. Z idealną cerą bez żadnych wyprysków i gładkim ciałem. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna! Gwiazdy nie różnią się od nas i dotykają je takie same problemy, jak zwykłych śmiertelników. Czy wiesz, które gwiazdy zmagają się z łuszczycą, opryszczką czy trądzikiem? Sprawdź i odkryj, że problemy ze skórą może mieć dosłownie każdy!

Kim Kardashian

East News

Kim Kardashian jest najsłynniejszą osobą borykającą się z problemem łuszczycy. Gwiazda od lat cierpi na tę autoimmulogiczną chorobę, którą jako jedyna z pięciu sióstr, odziedziczyła po swojej matce. Jak zdradza Kim, pierwsze objawy łuszczycy pojawiły się, gdy miała 25 lat i od tego czasu regularnie powracają. Jak sobie z nimi radzi? Gwiazda w przeszłości wypróbowała wiele rozmaitych kremów i maści, a teraz przeszła na dietę roślinną i stara się unikać stresu. Postanowiła również przestać maskować zmiany łuszczycowe na co dzień. Zamiast tego woli inspirować innych ludzi do tego, by mimo choroby żyli pełną piersią!

Jeśli masz łuszczycę, nie możesz pozwolić jej zrujnować twojego życia czy zabrać z niego to, co najlepsze. Musisz zrobić wszystko, aby czuć się komfortowo, ale nie pozwolić chorobie przejąć nad tobą kontroli - przekonuje Kim.

Justin Bieber

East News

Życie Justina Biebera to nieustanna huśtawka. Przeplatają się w nim spektakularne sukcesy, głośne skandale oraz liczne romanse. Odkąd związał się z Hailey Baldwin (teraz już Bieber), gwiazdor zdecydowanie wydoroślał. Jednak jego cera nadal lubi płatać figle, tak samo jak wtedy gdy był nastolatkiem. Na ostatnich zdjęciach papparazi widać, że twarz piosenkarza znowu jest pokryta licznymi wypryskami. Niestety, trądzik jest chorobą skóry niezależną od wieku i nawet w wieku 40 lat możemy mieć nadal z nim problem.

Rose Leslie

East News

Rose Leslie jest piękną, brytyjską aktorką, którą możecie kojarzyć z kultowych seriali, takich jak "Gra o tron", "Downton Abbey" czy "Utopia". To właśnie ona rozkochała i doprowadziła do ślubnego kobierca, serialowego Jon'a Snow'a, czyli Kit'a Harington'a! Rose bardzo lubi kontakt z fanami, jednak podczas ostatniego spotkania z nimi, papparazzi zauważyli, że jest wyraźnie speszona. Zapewne miało to związek z opryszczką, która pojawiła się na ustach utalentowanej aktorki. Jak widać, z tzw. zimnem muszą mierzyć się nawet gwiazdy. :)

Problemy ze skórą - jak sobie radzić?

Adobe Stock

Adobe Stock

