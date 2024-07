Kim Kardashian jak co roku przyłączyła się do wielkiego świętowania na halloweenowej imprezie. Najsłynniejsza celebrytka świata na kilka godzin przed wyjściem pochwaliła się swoim strojem na Twitterze. Kim przebrana za kobietę- bluszcz z filmu o przygodach „Batmana” jak zawsze postawiła na seksowny wygląd.

- Co myślicie o moim kostiumie? Uwielbiam czerwone włosy, ale nigdy wcześniej nie miałam takiego koloru na głowie- napisała Kim.

Musimy przyznać, że w porównaniu z makabrycznym przebraniem Haidu Klum, celebrytka prezentowała się dość spokojnie i delikatnie.

Podoba się Wam strój jaki wybrała Kim Kardashian?

