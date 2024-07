Podsumowanie tygodnia w naszym cyklu "Party kocha, Party szlocha"! Czym show-biznes żył w tym tygodniu? Wydarzeniem numer jeden była oczywiście ciąża Anny Lewandowskiej! O tym, że trenerka jest w 5.miesiącu ciąży poinformował Robert Lewandowski, który we wtorkowym meczu strzelił gola Atletico Madryt, a następnie schował piłkę pod koszulkę. O cieszynce Lewandowskiego mówiła cała Polska, a po meczu Robert przyznał, że wkrótce zostanie ojcem! Czym jeszcze żyliśmy w tym tygodniu? Polaków do łez wzruszyła reklama Allegro z uroczym dziadkiem, który uczy się języka angielskiego, żeby móc odwiedzić syna za granicą i porozmawiać z wnuczką. Polską reklamą zachwyca się też cały świat i wcale nas to nie dziwi, bo sami wzruszamy się widząc ją w telewizji. Zobaczcie nasze podsumowanie tygodnia w naszym cyklu "Party kocha, Party szlocha"!

Robert Lewandowski zostanie ojcem!

