Kim Kardashian odkąd urodziła córeczkę North West na dobre zniknęła z show-biznesu. Celebrytka zapowiedziała, że pokaże się publicznie dopiero jak zrzuci pociążowe kilogramy. Aktualnie gwiazda jest na rygorystycznej diecie i powoli wraca do dawnej formy. Zobacz: Kardashian ma problem z kilogramami po ciąży. Przeszła na drakońską dietę

Kim jednak nie wytrzymała i w końcu pokazała jak wygląda po urodzeniu dziecka. Kardashianka pojawiła się w talk show swojej mamy Kris Jenner. Niestety celebrytka nie zagościła w programie osobiście. Pomogła jej w tym nowoczesna technologia i video-konferencja.

- Cześć mamo, chciałam pogratulować Ci nowego show. Przepraszam, że nie mam mnie tam osobiście, ale kocham swoje domowe życie w tym momencie. Oglądam Cię codziennie. Jesteś niesamowita, urodziłaś się po to, by to robić. Chciałam powiedzieć, że Cię kocham i masz niesamowity show - powiedziała Kim do kamery.