Kim Kardashian nie boi się kontrowersji, a udowodniła to nagim zdjęciem, które zamieściła na swoim profilu na Facebooku!

Od jakiegoś czasu ludzie nieprzychylni celebrytce komentują złośliwie jej drugą ciążę. W mediach pojawiają się informacje, że Kim wcale nie jest w ciąży, a drugie dziecko Kim i Kanye urodzi surogatka. A Kardashianka tylko udaje, że spodziewa się dziecka i wypycha sobie brzuch.

Kim - jak to Kim, na krytykę odpowiedziała selfie, na którym pozuje całkiem naga z widocznym krągłym brzuchem. I co, teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości?

First they say I'm too skinny so I have to be faking it...Now they say I'm too big so I have to be faking it...SMH! Some...