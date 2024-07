Kim Kardashian i Kanye West już od jakiegoś czasu zapowiadali, że zamierzają sprawić swojej córce North West rodzeństwo. Przez dłuższy czas jednak nic się w tym temacie nie działo. Zaczęto nawet plotkować, że para ma problemy z poczęciem, a nawet, że planuje wynająć surogatkę do urodzenia drugiego dziecka. Pojawiały się także wypowiedzi na temat adopcji. Zobacz: Dziś pierwsza rocznica ślubu Kardashian i Westa. Kim wspomina ceremonię [FOTO]

Reklama

Jak wszystko na to wskazuje, ostatecznie Kim udało się szczęśliwie zajść w ciążę! Informacja pojawiła się podczas finałowego odcinka Keeping Up With The Kardashians, a także w Internecie. Kim podobno jest zachwycona! Gratulujemy!

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Kim Kardashian w fantastycznej stylizacji podpisuje swoją nową książkę