Igor Walaszek dołączył do 10. edycji Męskiego Grania! Wokalista zadebiutował w utworze "Sobie i Wam", w którym występują również Kasia Nosowska, Organek i Krzysztof Zalewski. Kim jest 27-letni artysta? Zobaczcie!

Kim jest Igor "Igo" Walaszek?

Piosenka "Sobie i Wam" bije w serwisie YouTube rekordy popularności. W ciągu niespełna doby utwór odtworzono ponad 1 mln razy. Teledysk wypuszczono z okazji jubileuszowej, 10. edycji Męskiego Grania. Czy uda mu się przebić zeszłoroczny hit Dawida Podsiadło, Krzysztofa Zalewskiego i Korteza, czyli słynny "Początek"? Internauci podzieli się na dwie grupy, ale Ci, co wolą zeszłoroczny hymn, bardzo doceniają zaangażowanie niszowego artysty do tak wielkiego projektu.

Kim jest Igor Walaszek, czyli Igo? 27-latek pochodzi z Krakowa i na polskiej scenie muzycznej debiutował już dawno temu. W 2016 roku rozpoczął współpracę z Kubą Traczem. Elektroniczny duet Bass Astral x Igo ma na swoim koncie mnóstwo koncertów i rzeszę fanów. W ramach tego projektu powstały już dwie płyty studyjne: Discobolus i Orell. Wcześniej artyści występowali razem w zespole Clock Machin. A w 2016 roku Igor wraz z Filipem Jarzęckim założyli własną wytwórnię muzyczną Iglo Records.

- Scena marzeń? Musi mieć przynajmniej półtora metra no i być dość szeroka, bo lubimy potańczyć. Jednocześnie nie może być zbyt duża – w małych miastach nie przychodzi zbyt wielu ludzi i jeśli scena jest za duża, to jest to trochę problem - powiedział Igor autorce bloga "Zuza Słucha".

Nie mamy wątpliwości, że po debiucie w Męskim Graniu Igor nie będzie obawiał się już braku publiczności pod sceną. A co jeśli chodzi o jego życie prywatne? Wokalista zachowuje prywatność, ale wiadomo, że spotyka się z 27-letnią Anną.

Sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Męskiego Grania rozpocznie się już 6 czerwca o godz. 12. Wybieracie się?

Nowy utwór Męskiego Grania 2019!

Tekst piosenki "Sobie i Wam" Męskie Granie 2019

Za dużo roboty, a kołaczy brak

za nisko ten sufit

żeby długi mógł stać

zbyt kręta ta droga

by lekką ją przejść

Za suto na stole

żeby dało się zjeść!

Za duże to ego by dogadać się

Za mała ta chata by kobietę mieć

Za jasny ten księżyc by dało się spać

Za krótki ten łańcuch byt dać nogi za pas

Życzymy sobie i wam

by nas było stać na święty spokój

szczęścia ile się da

miłości trud

mądrych ludzi wokół

Za krótki te nogi by dogonić czas

za ciężka ta głowa by pionowo stać

zbyt mało tu miejsca żeby rozgościć się

Za mało wszystkiego, co można by mieć

Życzymy sobie i wam

by nas było stać na święty spokój

szczęścia ile się da

miłości trud

mądrych ludzi wokół (4 razy).

Tekst: Katarzyna Nosowska