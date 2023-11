Już jest! W sieci ukazał się najnowszy teledysk Dawida Podsiadły do utworu "Trofea" z albumu "Małomiasteczkowy". W siedmiominutowym filmie, który jest swego rodzaju opowieścią, występuje plejada polskich gwiazd - m.in. Agata Buzek, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Jerzy Stuhr czy Wiktor Zborowski. Zapowiada się kolejny, wielki hit!

Dawid Podsiadło - nowy klip "Trofea" już na YouTubie!

Fani już teraz piszą, że klimat teledysku jest bajkowy, a zdjęcia i realizacja na najwyższym, światowym poziomie. Trudno się z tym nie zgodzić! Wideoklip rzeczywiście został nagrany z niezwykłym rozmachem!

Trofea to największa produkcja teledyskowa jaką zrealizowaliśmy do tej pory. Ogromna ekipa, kilka dni zdjęciowych, horrendalna ilość pracy. Czuję się obłędnie wyróżniony tym, że tak wiele fantastycznych osób z produkcji i tylu znakomitych aktorów wzięło udział w tej przygodzie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt za całe SERCE oddane by teledysk do Trofeów mógł powstać - napisał sam Dawid na Facebooku.

Dawid i Agata Buzek w teledysku wcieli się w rolę detektywów, którzy muszą złapać pewnego złodzieja. To początek niezwykłej historii, którą trzeba zobaczyć na własne oczy. Warto dodać, że Podsiadło obchodzi dziś urodziny - lepszego prezentu dla fanów nie mógł wymyślić!

Kolejny wielki sukces Dawida Podsiadły!

"Trofea" to trzeci singiel z płyty "Małomiasteczkowy", która na liście bestsellerów znajduje się już prawie 30 tydzień i osiągnęła status poczwórnie platynowej. Do diamentu (trzeciego w karierze muzyka) brakuje ponoć niewiele. Co więcej - 28 września Dawid zagra koncert na Stadionie PGE Narodowym wraz z Taco Hemingwayem. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się w ciągu kilku godzin, a to oznacza, że artyści, nazywani żartobliwie przez internautów duetem "Tacosiadło" jako pierwsi polscy artyści "wyprzedali" na swój koncert tak ogromną ilość biletów (może to być nawet i około 50 tys. widzów). Wybieracie się?

Tekst piosenki "Trofea" - Dawid Podsiadło

Muza muzą

A w pokoju sam

Moim kumplem nieustanny stres

Na odbite palmy przyszedł czas

Mam sodowej wody pełny zlew

Nie zrobię zdjęcia

Nie podpiszę tobie płyt

Nie mogę zmieścić historii

Waszych żyć

Gdy pojadę windą

Będę śledził ślady stóp

Słowem uznania

Wytrę lewy kącik ust

Skrzynka pełna

Nie wysyłaj nic

Powoli tracę głos

Jeszcze kilka przyjemnych płyt

Wyjadę w końcu stąd

Staję się potworem bo wtedy czuję że

Choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie

To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść

Zamieszkać w kamienicy

Nie myć rąk

Codziennie słyszę: znów coś wygrałeś

Zaraz braknie miejsca na kolejny diament

Tak psujesz mnie

Psujesz mnie

Anonimu smak poczuję gdy

Za granicę zrobię drobny skok

Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi

Kiedy przezroczysty stawiam krok

W kraju nad Wisłą, każdy mówi mi na ty

A moje nazwisko to czytany głośno szyld

Skrzynka pełna

Nie wysyłaj nic

Powoli tracę głos

Jeszcze kilka przyjemnych płyt

Wyjadę w końcu stąd

Staję się potworem bo wtedy czuję że

Choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie

To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść

Zamieszkać w kamienicy

Nie myć rąk

Staję się potworem bo wtedy czuję że

Choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie

To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść

Zamieszkać w kamienicy

Nie myć rąk

Staję się potworem bo wtedy czuję że

Choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie

To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść

Zamieszkać w kamienicy

Nie myć rąk

W klipie Dawida pojawiają się m.in. Magda Cielecka, Wiktor Zborowski i Agata Buzek.

