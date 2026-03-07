Wiadomość o śmierci Tomasza Konysa nadeszła nagle w sobotę, 7 marca. Artysta, który związany był z poznańską sceną muzyczną, współpracował z legendami polskiego środowiska hip-hopowego jak Peja czy donGURALesko. Smutne doniesienia potwierdził kolega z zespołu Konysa.

Nie żyje Koni. Tomasz Konys był cenionym przedstawicielem poznańskiej sceny

Informacje o śmierci Tomasza Konysa przekazał jego kolega z poznańskiego kolektywu muzycznego Beat Squad. Rafi opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym pożegnał Koniego. Jak na razie nie ujawniono okoliczności śmierci artysty.

To był zaszczyt cię znać… Do zobaczenia po drugiej stronie napisał Rafi.

Pod wpisem pojawiła się lawina kondolencji od fanów, którzy przez lata śledzili rozwój kariery Koniego. Z czasem głos zabrały również legendy hip-hopowej sceny, poruszone tragicznym wydarzeniem.

Peja żegna Koniego. Był ważną postacią poznańskiej sceny rapowej

Śmierć Koniego wywołała duże poruszenie wśród znanych muzyków z Poznania. Po ogłoszeniu smutnej wiadomości głos zabrali m.in. donGURALesko oraz Peja, którzy skomentowali pożegnalny wpis kolegi smutną emotikoną i udostępnili post w mediach społecznościowych.

Koni, czyli Tomasz Konys był jednym ze współzałożycieli poznańskiego kolektywu muzycznego Beat Squad. Oprócz tego muzyk współtworzył też grupę PDG Kartel, powstałą we współpracy z członkami Killaz Group. Tę formację zasilali m.in. tacy raperzy jak Kaczor oraz donGURALesko.

Wspomniana grupa Beat Squad powstała w 1998 roku i szybko stała się jednym z najpopularniejszych składów hip-hopowych na wielkopolskiej scenie.

