Piotra Woźniaka-Staraka pożegnały rodzina i tłumy bliskich podczas wzruszającej mszy żałobnej w Konstancinie-Jeziornej. Podczas ostatniej drogi producenta filmowego w kościele byli rodzice i jego ukochana żona, która dopiero w dniu mszy opublikowała w mediach poruszający nekrolog.

Podczas mszy ksiądz nawiązał do pięknych słów zapisanych przez Agnieszkę. Co powiedział podczas ceremonii?

Mszę w intencji Piotra Woźniaka-Staraka sprawowało sześciu księży m.in. ksiądz Kazimierz Sowa. Wspominał on męża Agnieszki Woźniak-Starak i nawiązał do jej wzruszającego nekrologu.

Usłyszeliśmy słowa z czytania listu do Koryntian, słowa o miłości. I może się komuś wydawać, że ten fragment Nowego Testamentu nie za bardzo pasuje do pożegnalnej uroczystości, jaką jest msza żałobna. Ale to tylko pozory. Bo jeśli prześledzimy nekrologi i wspomnienia, które ukazały się przez ostatnie dni, z tym wspaniałym, Agnieszko Twoim wyznaniem dzisiaj, to dowiemy się, a właściwie przypomnimy sobie, że Piotr był po prostu dobrym człowiekiem.