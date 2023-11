1 z 4

Jacek Góralski - nowa gwiazda polskiej kadry?

Jacek Góralski zabłysnął podczas meczu towarzyskiego Polska-Litwa! 25-letni piłkarz świetnie współpracował ze swoimi kolegami z boiska, a przede wszystkim z Grzegorzem Krychowiakiem. Niektórzy uważają nawet, że zostanie drugim Michałem Pazdanem, który w 2016 roku podczas EURO zaimponował wszystkim doskonałą obroną. Można powiedzieć, że dla Góralskiego mecz Polska-Litwa był spotkaniem ostatniej szansy tuż przed wylotem do Rosji na Mundial 2018. Tylko doskonałą grą i opanowaniem mógł przekonać Adama Nawałkę do tego, aby dał mu szansę zagrania w pierwszym składzie. Czy selekcjoner dojrzał w nim potencjał? To okaże się w najbliższych meczach, jakie Polacy rozegrają na mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Kim jest Jacek Góralski?

Jacek Góralski zadebiutował w polskiej reprezentacji w piłkę nożną w 2016 roku. 14 listopada pojawił się na murawie podczas meczu towarzyskiego Polska-Słowenia. Jacek Góralski gra na pozycji pomocnika. W jakich jeszcze drużynach, oprócz polskiej reprezentacji, można go jeszcze podziwiać? Jak wygląda jego partnerka? Dowiecie się tego z naszej galerii!

