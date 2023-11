Reklama

Zarabiają krocie i są na ustach wszystkich! Polscy piłkarze nie mogą narzekać na brak popularności. Jednak to nie jest dla nich najważniejsze. Lewandowski oraz jego przyjaciele z boiska chcą wykorzystać swoje pięć minut, aby czynić dobro. Polska reprezentacja w piłce nożnej nie zapomina o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Chore dzieciaki mogą liczyć z ich strony nie tylko na uścisk dłoni. Jak pomagają polscy piłkarze? Obejrzyj nasze wideo i dowiedz się więcej! UWAGA: to nagranie wzrusza do łez!

Polska reprezentacja jest czuła na krzywdę innych

