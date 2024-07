Programy typu talent-show od wielu lat cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród potencjalnych uczestników, ale także widzów. To właśnie wysoka oglądalność decyduje o tym, że powstają kolejne formaty, tak by każdy kto ma jakiś talent, mógł się wykazać. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się te, które dają szansę wokalistom. W Polsce możemy wybierać między "The Voice", "X-Factor", "Must be the music" oraz "Mam talent". Przypomnijmy: Jurorzy 5. edycji The Voice pierwszy raz razem. Kogo zobaczymy w show?

W Stanach Zjednoczonych najciekawsze osobowości zdarzają się w "Mam talent" - to właśnie tam poznaliśmy starszego mężczyznę śpiewającego o kobiecie z penisem. Jego występ przez długie tygodnie był szeroko komentowany w internecie. Teraz swoje pięć minut ma dużo młodszy Adrian Romoff. Zaledwie 9-letni muzyk zaskoczył wszystkich swoich występem, a także tym co powiedział. Chłopiec świetnie gra na pianinie i jest bardzo wygadany. Udało mu się także zagiąć jury ciętymi ripostami, co nie jest łatwym wyczynem. Dodatkowo pochwalił się, że już za dwa lata wybiera się do college'u, bowiem przeskoczył kilka klas ze względu na swój geniusz.

Pomyśleć, że u nas 9-latkowie śpiewają o dziwkach i hajsie.

