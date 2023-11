Tomasz Mackiewicz zostawił trójkę dzieci Maksia, Zoję i Tonię. Jedno z poprzedniego związku, a dwoje z obecną partnerką Anną Sulikowską. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski, szwagierka Mackiewicza opowiedziała jakim był on człowiekiem. Małgorzata Sulikowska wyjaśniła też, że obecna partnerka Tomasza, nie jest formalnie jego żoną, dlatego mogą być problemy spadkowe i formalne.

Jak zatem żył i jakim był człowiekiem Tomasz Mackiewicz? Okazuje się, że pasja do gór była ponad wszystko.

Ania, obecna żona Tomka prosiła go, by nie jechał. Była kłębkiem nerwów, gdy on zaczynał mówić, że jedzie w góry. Nie używał żadnych argumentów. Po prostu komunikował. Nie było dyskusji. Chciał jechać, to jechał. (...) Na pewno Tomek wyjeżdżając nie miał w głowie tego, że zostawi nas z jakimś bajzlem. On nie myślał w tych kategoriach. W ogóle nie zakładał, że może nie wrócić, że będą jakieś kłopoty z tego. Żegnał się, jakby jechał na wycieczkę. Buziak, Buziak. Wrócę w styczniu.