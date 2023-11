3 z 5

Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia William będzie dziewczynką. Podobno płeć maleństwa jest już znana i potwierdzona badaniami, podał magazyn "In Touch". To kolejne spełnione marzenie Kate, która podobnie jak jej matka chciała mieć troje dzieci: syna i dwie córki. Co więcej, Pippa Middleton również urodzi dziewczynkę!