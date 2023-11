Kilka tygodni temu okazało się, że Edyta Górniak będzie bohaterką nowego programu TVN. Media informowały wówczas, że piosenkarka na oczach widzów będzie się uczyć jazdy samochodem. Artystka nie ma prawa jazdy i do tej pory miała prywatnego kierowcę lub jeździła taksówkami. Teraz jednak Edyta Górniak zdecydowała, że spróbuje nauczyć się prowadzić auto! W nowym programie TVN gwiazda będzie się uczyć pod okiem najlepszych instruktorów. A kiedy zobaczymy pierwszy odcinek reality-show z udziałem Górniak?

Kiedy premiera nowego programu z Edytą Górniak?

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl program "My way" z udziałem Edyty Górniak znajdzie się w jesiennej ramówce TVN. Premiera pierwszego odcinka reality-show zapowiedziana jest na 30 października. "My way" będzie emitowany w środy o godzinie 21:30. Jak informował ostatnio magazyn "Party" Edyta Górniak jest już po pierwszych zajęciach. Jak radzi sobie za kierownicą?

Na tym etapie kierownica budzi mój lęk i ogromny respekt. Zobaczymy, czy moi instruktorzy sprawią, że to się zmieni – powiedziała "Party" Edyta Górniak. Jeśli mam zostać kierowcą, to tylko pod warunkiem, że będę prowadziła auto dynamicznie i bardzo dobrze. Jeśli się tego nie nauczę, schowam prawo jazdy do szuflady.

Jak informował magazyn "Party" widzowie zobaczą 10 odcinków reality-show z udziałem Edyty Górniak. Jak gwiazda poradzi sobie za kierownicą? Tego dowiemy się już wkrótce!

Przypominamy, że według doniesień "Super Expressu" artystka za udział w jednym odcinku programu otrzyma 100 tysięcy złotych. Oznacza to, że za 10 odcinków zgarnie łącznie milion złotych! Będziecie oglądać "My way" z udziałem Edyty Górniak?

Edyta Górniak gwiazdą nowego programu TVN.

Czy w finale programu gwiazda zda egzamin na prawo jazdy?

