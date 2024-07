George Michael zmarł 25 grudnia z powodu niewydolności serca. Ale nadal policja prowadzi postępowanie w sprawie jego śmierci - właśnie dlatego jeszcze nie pochowano gwiazdora. Ale znana jest już przybliżona data.

Kiedy pogrzeb George’a Michaela?

George Michael zostanie pochowany po zakończeniu testów toksykologicznych, które potrwają do końca lutego. Artysta zostanie skremowany

W swoim ulubionym czarnym garniturze, z zegarkiem Cartiera na ręku - jak zdradził jego kuzyn Andros Georgiou.

Wszystko się przedłuża z powodu wyjaśnienia dokładnych przyczyn jego śmierci. Niedawno badano, czy George nie zmarł z powodu seksnarkotyku, od którego podobno był uzależniony. Teraz wychodzą na jaw animozje między rodziną gwiazdora a jego chłopakiem.

Chłopak George’a Michaela - Fadi Fawaz - znalazł go w jego łożku. Okazuje się, że przez dłuższy czas spał w samochodzie pod jego domem zanim do niego wszedł. A jak donosi „Daily Mail” Fadi Fawaz wezwał pomoc po godzinie jak znalazł go martwego. Wyciekł zapis rozmowy Fadiego z pogotowiem.

- Jest zimny i siny. On nie żyje. Przez ostatnią godzinę próbowałem go reanimować. To nic nie dało. Umarł.. - miał powiedzieć dyżurnemu Fadi Fawaz.

Kuzyn George’a, Andros Georgiou w wywiadzie dla BBC zasugerował, że Fawaz mógł dostarczyć narkotyki dla George'a Michaela, a te mogły go zabić.

Fadi nie był tak naprawdę jego chłopakiem. Rodzina go nienawidzi. Niech Bóg mu pomoże, jeśli odważy się pokazać na tym pogrzebie - grzmi Andros w rozmowie z The Sun.

Cała rodzina gwiazdora nie uważa Fadiego za chłopaka zmarłego gwiazdora. Są zdania, że przez lata wykorzystywał i wpędził George’a Michaela w uzależnienie, dlatego też rodzina zabroniła mu przychodzić na jego pogrzeb.

Fadi Fawaz był ostatnim ukochanym George'a Michaela.

Pogrzeb George'a Michaela odbędzie się pod koniec lutego.