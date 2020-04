Czy dzieci wrócą do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym? Kiedy władze otworzą placówki szkolne? Te pytania zadają sobie wszyscy uczniowie i ich rodzice. Władze już od kilku dni głośno przyznają, że wkrótce rozpocznie się "odmrażanie" gospodarki - zostaną otwarte m.in. sklepy z odzieżą w galeriach czy salony fryzjerskie i kosmetyczne. Czy w związku z poluzowaniem obostrzeń wkrótce zostaną również otwarte szkoły, żłobki i przedszkola? Jest komentarz rzecznika rządu!

Czy dzieci wrócą do szkoły przed wakacjami?

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już kilka tygodni temu zamknęły wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki. Od tamtej pory trwa nauka zdalna. Na chwilę obecną taka sytuacja ma trwać do 26 kwietnia, jednak według nieoficjalnych ustaleń RMF FM władze chcą wydłużyć zamknięcie placówek edukacyjnych. Kiedy więc dzieci będą mogły wrócić do szkoły? Czy stanie się to jeszcze w tym roku szkolnym? Rzecznik rządu odpowiedział na to pytanie w programie "Sygnały dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia!

Mamy nadzieję, że to będzie możliwe, żeby wrócić do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym - powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu.

Rzecznik rządu przyznał przy okazji, że powrót dzieci do szkół uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Na razie wydłużenie roku szkolnego nie jest planowane. Niewykluczone również, że jeżeli szkoły nie będą mogły zostać otwarte, to uczniowie będą oceniani i klasyfikowani w sposób zdalny - tak mówił ostatnio Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Myślicie, że uczniowie do końca roku szkolnego wrócą do szkół?

Wciąż nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do szkół.

Na chwilę obecną szkoły są zamknięte do 26 kwietnia.