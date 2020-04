Koronawirus w Polsce. Galerie handlowe i salony fryzjerskiej będą otwarte! Znamy daty i wstępny plan rządu

Czy już wkrótce będziemy mogli skorzystać z usług fryzjerów i kosmetyczek? Kiedy galerie handlowe zostaną otwarte? Jeden z dziennikarzy RMF FM dotarł do wstępnego planu stopniowego otwierania gospodarki! Władze chcą, żeby kosmetyczki i fryzjerzy już wkrótce mogli wrócić do pracy. Rządowy plan zakłada również zmiany limitów wejść do sklepów i otwarcie galerii handlowych. Jak to ma wyglądać w praktyce?

Kiedy zakończy się "narodowa kwarantanna"?

Podczas ostatniej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki przyznał, że po Świętach Wielkanocnych przedstawi Polakom plan "odmrażania" gospodarki. Ma to nastąpić najwcześniej 20 kwietnia.

Chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej, ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci. Ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei - mówił Mateusz Morawiecki.

Kiedy będą otwarte galerie handlowe?

Krzysztof Berenda z RMF FM dotarł do wstępnych planów rządu, który zakłada, że w pierwszej kolejności zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne - w salonie będzie mogła przebywać ograniczona liczba klientów. Władze chcą również zmienić limity wejść do sklepów - liczba klientów ma być uzależniona nie od ilości kas (jak jest teraz), a od powierzchni sklepu. Mają również zostać otwarte sklepy z odzieżą w galeriach handlowych!

(...) wstęp do nich będzie limitowany. Każdy klient będzie musiał mieć na sobie maseczkę i rękawiczki - czytamy na portalu rmf24.pl.

Według wstępnych planów zostaną otwarte te miejsca, w których właściciele będą mogli zapewnić odstęp 2 metrów między klientami. Czy tydzień po świętach władze rzeczywiście wprowadzą swój plan w życie? To oczywiście zależy od rozwoju epidemii koronawirusa w naszym kraju.

Czy jeszcze w kwietniu zostaną otwarte sklepy z odzieżą w galeriach handlowych?