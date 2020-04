Co z wakacjami 2020? Czy dzieci wyjadą na kolonie? Zdecydowana odpowiedź ministra zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był we wtorkowy poranek gościem Roberta Mazurka w radiu RMF FM. Jak zapowiedział, już od 19 kwietnia (najbliższy poniedziałek), zacznie się stopniowe odmrażanie gospodarki. Nie podał jednak wielu szczegółów.

Szumowski zapowiedział za to, jak jego zdaniem będą wyglądać wakacje w związku z epidemią koronawirusa. I nie jest to optymistyczna wizja. Czy w tym roku będziemy mogli wysłać dzieci na obozy i kolonie?

Robert Mazurek zapytał ministra Łukasza Szumowskiego, czy możemy myśleć o takich wakacjach, jak dotąd.

O wakacjach takich jakie sobie wyobrażamy, i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały że epidemia wygaśnie z powodu lata. Nie ma danych, by miało się tak wydarzyć. Nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec-lipiec miały zlikwidować epidemię. Niestety, będziemy się z nią borykać przez rok.