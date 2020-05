"Kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły?" to jedno z pytań, które od kilku miesięcy zadają sobie rodzice. Rząd powoli rozpoczął odmrażanie gospodarki, jednak decyzje w kwestii dalszego sposobu kształcenia jeszcze nie zapadły. Od 6 maja będą mogły wznowić swoją działalność żłobki oraz przedszkola, jednak posyłanie do nich dzieci nie będzie obowiązkowe. Rząd w ramach tarczy antykryzysowej zapewni rodzicom zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8, który będzie mógł być pobierany do 24 maja. Jednak co dalej? Minister edukacji zabrał głos w sprawie uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Najmłodsze klasy prawdopodobnie będą mogły wrócić do szkoły na ostatni miesiąc roku szkolnego. Minister nie wyklucza również posłania do szkół starszych uczniów. Jednak na razie to nic oficjalnego. Jak sytuacja wygląda w innych krajach?

Powrót dzieci do szkół przed wakacjami. Kiedy uczniowie realnie zaczną chodzić do szkoły?

Rodzice dzieci szkolnych zastanawiają się, również nad sensem otwierania szkół dla uczniów dopiero w czerwcu. Koniec roku szkolnego zaplanowany jest na 26 czerwca, co dałoby dzieciom pełne 4 tygodnie uczęszczania do szkoły, biorąc pod uwagę, że rozpoczęłyby od 1 czerwca. Jednakże w trakcie tego miesiąca zaplanowane są egzaminy zarówno ósmoklasistów, jak i maturalne, które w tym czasie przewidywały dni wolne dla uczniów klas młodszych. 11 czerwca przypada również święto Bożego Ciała, które również przewiduje dzień wolny od zajęć. Kolejną kwestią jest to, czy szkoły zdążą przygotować się na otwarcie, z zapewnieniem wszystkich środków bezpieczeństwa dla uczęszczających do placówki dzieci? W przypadku otwarcia żłobków, które możliwe będzie już jutro, pojawiło się wiele głosów sprzeciwu, mówiących, że nie było czasu na przygotowanie się do zarządzonych obostrzeń. W tej sprawie wypowiadał się m. in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Czy polski rząd w najbliższych dniach poda oficjalną datę otwarcia szkół? Inne europejskie kraje zdecydowały się już na ten krok. Ministerstwo edukacji największego pod względem liczby ludności kraju związkowego Niemiec (Nadrenia Północna - Westfalia) podało, że wszystkie szkoły podstawowe zostaną otwarte od 11 maja, a uczniowie klas czwartych wrócą do szkół już 7 maja. Tymczasowo zrezygnowano z lekcji muzyki oraz sportu. W przypadku pozostałych szkół ministerstwo prowadzi rozmowy na temat stopniowego powrotu uczniów do szkół.

Jak podaje Daily Mail, również prezydent Francji ogłosił otwarcie szkół podstawowych, żłobków i przedszkoli od 11 maja.

A jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii? Jak podał "The Sunday Telegraph", w najbliższą niedzielę brytyjski premier ma przedstawić plan znoszenia ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, w ramach którego szkoły podstawowe zostaną ponownie otwarte od 1 czerwca. Czy w Polsce również dzieci wrócą do szkół w tym terminie?

Minister edukacji zapowiedział możliwy powrót do szkół w ostatnim miesiącu roku szkolnego - czyli w czerwcu. Dotyczy to klas 1-3, ale nie jest wykluczone, że i starsze klasy będą mogły ponownie uczyć się tradycyjnie.

East News

Czy wysyłanie dzieci do szkół w czerwcu będzie miało sens? Czy będzie obowiązkowe?