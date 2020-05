Powrót dzieci do szkół jeszcze przed wakacjami? Minister edukacji zabrał głos!

Jak długo potrwa jeszcze nauczanie online? Czy dzieci wrócą jeszcze do szkoły przed wakacjami? Są to pytania, które najczęściej zadają sobie rodzice dzieci w wieku szkolnym. Od ponad dwóch miesięcy z powodu epidemii uczniowie uczą się w domach. Czy coś się zmieni jeszcze przed końcem roku szkolnego? W poniedziałek w radiowych "Sygnałach Dnia" mówił o tym minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Czy uczniowie wrócą do szkół przed wakacjami?

W ubiegłym tygodniu premier i minister zdrowia przekazali informacje na temat odmrażania działalności żłobków i przedszkoli. Placówki te będą mogły zostać otwarte już od 6 maja. O tym, które placówki rzeczywiście rozpoczną działalność zależy od samorządów. Dodano również, że jeżeli rodzic nie ma możliwości wysłania dziecka do żłobka lub przedszkola to może skorzystać z zasiłku opiekuńczego dla dzieci do lat 8, który został przedłużony do 24 maja.

A co z uczniami? Czy dzieci w wieku szkolnym wrócą do szkoły jeszcze przed wakacjami? Minister edukacji Dariusz Piątkowski poinformował, że jest rozważane otwarcie klas 1-3 w ostatnim miesiącu roku szkolnego:

Różne warianty rozważamy, trudno teraz powiedzieć jak to będzie wyglądało. Za dwa, trzy tygodniu będziemy mieć więcej danych i będzie można podjąć decyzję. Być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie opieki także w klasach młodszych 1-3 - powiedział w "Sygnałach Dnia". I dodał, że powrót do szkoły klas starszych również nie jest wykluczony.

Czy to dobry pomysł? Z powodu pandemii koronawirusa przesunięte zostały również terminy matur oraz egzaminów ósmoklasisty i rozpoczną się dopiero w czerwcu.

