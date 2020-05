Do kiedy rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy? Pojawiła się konkretna data! 

Do kiedy będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Są najnowsze rozporządzenia dotyczące tarczy antykryzysowej! Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli władz poinformowano, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte przez kolejne tygodnie, aż do 24 maja. Tuż po spotkaniu prasowym okazało się jednak, że zasiłek opiekuńczy został przedłużony tylko do 3 maja. Później Mateusz Morawiecki wytłumaczył, że rodzice będą mogli korzystać z zasiłku nawet po tym terminie- premier nie sprecyzował jednak do kiedy. Teraz wszystko stało się jasne! Padła konkretna data!

Do kiedy zasiłek opiekuńczy?

Zaledwie kilka dni temu premier poinformował, że rodzice najmłodszych dzieci od 6 maja będą mogli wrócić do pracy i skorzystać z opieki w żłobkach i przedszkolach- szybko okazało się, że decyzję o otwarciu placówek mają podjąć samorządy- jak już wiemy, wiele z nich nie zamierza otwierać żłobków i przedszkoli we wskazanym przez władze terminie. Teraz wiadomo jednak, że rodzice wciąż mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego! Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych okres dodatkowego zasiłku o którym wcześniej wspominał Mateusz Morawiecki został wydłużony dokładnie do 24 maja! Okazuje się, że przedłużenie dodatkowego zasiłku z 4 do 24 maja będzie kosztować państwo ok. 2,84 mln złotych.

Przypominamy, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą również korzystać rodzice, którzy pomimo otwarcia żłobka czy przedszkola zdecydowali zostać z dzieckiem w domu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać nie dłużej niż do 24 maja.