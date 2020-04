Oto ograniczenia w przedszkolach i żłobkach. Brak obecności rodziców, brak ulubionych zabawek... 

Premier przedstawił zasady II etapu odmrażania gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa. Według jego informacji możliwość otwarcia żłobków oraz przedszkoli będzie mogła odbywać się już od 6 maja. Decyzja o otwarciu poszczególnych placówek będzie uzależniona od właścicieli instytucji. Na jakich zasadach dzieci będą spędzały czas w placówkach? Jakie ograniczenia i szczególne zasady ostrożności zostaną prowadzone?

II etap odmrażania gospodarki - otwarcie żłobków i przedszkoli. Co to oznacza w praktyce?

Rząd przedstawił szczegółowe wytyczne odnośnie otwarcia miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Co będzie obowiązywało nas przez najbliższe tygodnie a może nawet miesiące? Restrykcje dotyczą nie tylko prowadzących instytucje ale także opiekunów oraz rodziców.

Według informacji zamieszczonych na stronie gov.pl, dowiadujemy się, że organy prowadzące instytucje będą miały możliwość ograniczenia liczby dzieci zarówno w żłobku czy przedszkolu jak i u dziennego opiekuna. Są zobowiązani również do przekazania informacji o czynnikach ryzyka koronawirusa u dziecka i osób, z którymi ma kontakt (tj. rodziców, opiekunów, domowników) oraz odpowiedzialności za decyzję dotyczącą podjęcia wysłania dziecka na zajęcia do placówki. Organy prowadzące muszą dodatkowo zapewnić pomieszczenia także do ewentualnej izolacji. Obowiązkowe jest zapewnienie środków ochrony na terenie placówki zarówno do tej indywidualnej jak i dezynfekcji powierzchni (środki higieniczne, i w razie potrzeby: jednorazowe rękawiczki, maseczki itp. ).

Dyrektorzy placówek są zobowiązani do zadbania o procedury sanitarno-higieniczne. Wymaga się przede wszystkim wprowadzenia zakazu przynoszenia własnych zabawek oraz rezygnacji z mycia zębów w instytucji. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki powinno być ograniczone do minimum.

Przy wejściu do budynku powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk z którego obowiązkowo powinni korzystać również rodzice przyprowadzający swoje dzieci. W przypadku podejrzenia, że któreś z dzieci jest chore lub może zarażać, dyrektor placówki ma obowiązek poproszenia rodzica o zabranie go do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

Dzieci będą mogły korzystać z placów zabaw i boisk na terenie placówki tylko pod nadzorem opiekuna. Na plac będą mogły wychodzić poszczególny grupy, a ich aktywności będą zoraganizowane tak, aby nie kontaktowały się ze sobą. Sprzęty do zabaw na palcu powinny być dezynfekowane każdej doby, jeżeli jest to niemożliwe należy oznaczyć je taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Zabawki dzieci powinny być dezynfekowane po każdym użyciu, chyba, że jest ich na tyle, że dzieci nie będą się nimi wymieniać. W salach zabaw nie powinny znajdować się przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszaki, a pomieszczenia powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę. Na czas leżakowania leżaki powinny być ustawione w odpowiednim dystansie a po zakończonej drzemce zdezynfekowane.

Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki powinien zmierzyć mu temperaturę. Kiedy dziecko jest chore nie przyprowadzać go do żłobka lub przedszkola. Do instytucji nie można przyprowadzać dzieci, kiedy ktoś z domowników przebywa na kwarantannie. Należy systematycznie przypominać dziecku o zasadach higieny, m. in. o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, a także o nie podawaniu ręki na przywitanie i częstym myciu rąk przy użyciu mydła. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Otwarcie żłobków w Warszawie. Stanowisko Rafała Trzaskowskiego

W sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski:

Nie dostaliśmy żadnych wytycznych dotyczących otwarcia żłobków, nie mamy też czasu na przygotowanie się. Mamy za to wrażenie chaosu. Rząd ogłosił możliwość otwarcia żłobków, ale nie dał nam żadnych wytycznych, jakie zasady powinny w nich obowiązywać. Jak wyposażyć personel, ile osób może przebywać w danym pomieszczeniu, czy dzieci powinny nosić maseczki? - mówił na konferencji prasowej.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza dodała, że jeszcze jest za wcześnie na podjęcie decyzji na temat otwarcia żłobków w Warszawie.

