Dziesięciolatek rozbroił Szczęsnego na wizji. Internauci są pod wrażeniem jego gestu
Wojciech Szczęsny nie spodziewał się tak emocjonalnej rozmowy. Dziesięcioletni Kuba zaskoczył go nie tylko pytaniami, ale też wyjątkowym prezentem dla jego syna. Internauci nie kryją zachwytu.
Wojciech Szczęsny, były reprezentant Polski, a obecnie zawodnik FC Barcelony, promuje film dokumentalny o swoim życiu wyprodukowany przez Amazon. Z tej okazji podczas premiery filmu udzielił wywiadu dziesięcioletniemu Jakubowi Rzedzickiemu, znanemu w sieci jako Jacob the Goalkeeper. Mimo młodego wieku, chłopiec zachwycił internautów profesjonalnym podejściem i odwagą przed kamerą.
Jakub, który sam trenuje jako bramkarz i prowadzi media społecznościowe z pomocą ojca, zadał Szczęsnemu pytania, ale również zdecydował się na gest, który wzruszył internautów. Nie szczędzą mu pochwał.
10-latek przeprowadził wywiad ze Szczęsnym
Wywiad rozpoczął się od pytania Kuby: „Co jest bardziej stresujące: występowanie w filmie o sobie czy wychodzenie na El Clasico w Madrycie?”. Szczęsny odpowiedział bez wahania: „To jest zupełnie inny rodzaj emocji. Ja już się nie stresuję na boisku, więc odpowiem ci, że w filmie jest troszkę większym wyzwaniem dla mnie”.
Dalsza część rozmowy była jeszcze bardziej osobista. Kuba przypomniał imponującą karierę Szczęsnego, pytając, jak czuje się zawodnik, gdy Amazon Prime dzwoni z propozycją stworzenia filmu dokumentalnego. „To jest miłe docenienie mojej pracy przez wiele lat. Myślę, że filmy nagrywają o tych dobrych, nie?” - powiedział z uśmiechem bramkarz.
Kuba zapytał również o rady dla młodych sportowców. Szczęsny odparł: „Żeby uwierzyć w siebie. Każdy z nas ciężką pracą może dojść naprawdę daleko. Ja w twoim wieku nie myślałem, że będą kręcili o mnie film i że będę grał w najlepszych klubach świata. Trzeba wierzyć, że to wszystko ma sens”. Moment, który zdecydowanie zapamięta 10-letni Kuba to ten, w którym na powitanie Wojciech Szczęsny przyznaje z radością, że kojarzy go z sieci.
Wyjątkowy prezent dla syna Szczęsnego. Reakcja bezcenna
Kulminacją rozmowy był gest Kuby, który wręczył Szczęsnemu swoją książkę pt. „Gol to nie wszystko. Twoja książka o piłce nożnej”, prosząc, by przekazał ją swojemu synowi, Liamowi. Dziesięciolatek przyznał, że to właśnie Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Fabiański zainspirowali go do zostania bramkarzem.
Szczęsny był wyraźnie wzruszony: „Dziękuję ci bardzo! Z wielką przyjemnością. Ja będę mu czytał do snu, okej? Obiecuję ci, bo on zawsze lubi o piłce nożnej. On, tak samo jak ty, na punkcie piłki nożnej to wiesz… Codziennie przed snem będziesz nam towarzyszył”.
„To jest piękny prezent, dziękuję” – dodał bramkarz z uśmiechem.
Internauci komentują: „Szacunek i podziw dla młodego bramkarza”
Pod opublikowanym materiałem zaroiło się od komentarzy pełnych zachwytu i emocji. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem dojrzałości i profesjonalizmu Kuby.
Wspaniały wywiad!
Byłeś bardzo profesjonalny. Prezent też mnie zaskoczył. Myślałam, że będziesz chciał autograf, a to był prezent dla dziecka. Mega miłe
Film o Wojciechu Szczęsnym
Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym, przygotowany przez Amazon, pokazuje drogę piłkarza od dzieciństwa do gry w czołowych klubach Europy. Dla byłego reprezentanta Polski, obecnie bramkarza FC Barcelony, produkcja ta stanowi formę podsumowania jego kariery i jednocześnie inspirację dla młodych sportowców. To własnie w nim Wojciech Szczęsny opowiedział m. in, o trudnej relacji z ojcem.
