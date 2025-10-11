Wojciech Szczęsny, były reprezentant Polski, a obecnie zawodnik FC Barcelony, promuje film dokumentalny o swoim życiu wyprodukowany przez Amazon. Z tej okazji podczas premiery filmu udzielił wywiadu dziesięcioletniemu Jakubowi Rzedzickiemu, znanemu w sieci jako Jacob the Goalkeeper. Mimo młodego wieku, chłopiec zachwycił internautów profesjonalnym podejściem i odwagą przed kamerą.

Jakub, który sam trenuje jako bramkarz i prowadzi media społecznościowe z pomocą ojca, zadał Szczęsnemu pytania, ale również zdecydował się na gest, który wzruszył internautów. Nie szczędzą mu pochwał.

10-latek przeprowadził wywiad ze Szczęsnym

Wywiad rozpoczął się od pytania Kuby: „Co jest bardziej stresujące: występowanie w filmie o sobie czy wychodzenie na El Clasico w Madrycie?”. Szczęsny odpowiedział bez wahania: „To jest zupełnie inny rodzaj emocji. Ja już się nie stresuję na boisku, więc odpowiem ci, że w filmie jest troszkę większym wyzwaniem dla mnie”.

Dalsza część rozmowy była jeszcze bardziej osobista. Kuba przypomniał imponującą karierę Szczęsnego, pytając, jak czuje się zawodnik, gdy Amazon Prime dzwoni z propozycją stworzenia filmu dokumentalnego. „To jest miłe docenienie mojej pracy przez wiele lat. Myślę, że filmy nagrywają o tych dobrych, nie?” - powiedział z uśmiechem bramkarz.

Kuba zapytał również o rady dla młodych sportowców. Szczęsny odparł: „Żeby uwierzyć w siebie. Każdy z nas ciężką pracą może dojść naprawdę daleko. Ja w twoim wieku nie myślałem, że będą kręcili o mnie film i że będę grał w najlepszych klubach świata. Trzeba wierzyć, że to wszystko ma sens”. Moment, który zdecydowanie zapamięta 10-letni Kuba to ten, w którym na powitanie Wojciech Szczęsny przyznaje z radością, że kojarzy go z sieci.

Wyjątkowy prezent dla syna Szczęsnego. Reakcja bezcenna

Kulminacją rozmowy był gest Kuby, który wręczył Szczęsnemu swoją książkę pt. „Gol to nie wszystko. Twoja książka o piłce nożnej”, prosząc, by przekazał ją swojemu synowi, Liamowi. Dziesięciolatek przyznał, że to właśnie Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Fabiański zainspirowali go do zostania bramkarzem.

Szczęsny był wyraźnie wzruszony: „Dziękuję ci bardzo! Z wielką przyjemnością. Ja będę mu czytał do snu, okej? Obiecuję ci, bo on zawsze lubi o piłce nożnej. On, tak samo jak ty, na punkcie piłki nożnej to wiesz… Codziennie przed snem będziesz nam towarzyszył”.

„To jest piękny prezent, dziękuję” – dodał bramkarz z uśmiechem.

Internauci komentują: „Szacunek i podziw dla młodego bramkarza”

Pod opublikowanym materiałem zaroiło się od komentarzy pełnych zachwytu i emocji. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem dojrzałości i profesjonalizmu Kuby.

Wspaniały wywiad!

Byłeś bardzo profesjonalny. Prezent też mnie zaskoczył. Myślałam, że będziesz chciał autograf, a to był prezent dla dziecka. Mega miłe

Film o Wojciechu Szczęsnym

Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym, przygotowany przez Amazon, pokazuje drogę piłkarza od dzieciństwa do gry w czołowych klubach Europy. Dla byłego reprezentanta Polski, obecnie bramkarza FC Barcelony, produkcja ta stanowi formę podsumowania jego kariery i jednocześnie inspirację dla młodych sportowców. To własnie w nim Wojciech Szczęsny opowiedział m. in, o trudnej relacji z ojcem.

