Widzowie programu „Kuba Wojewódzki” przeżyli niemały szok, gdy prowadzący pojawił się na antenie z obrączką na palcu. To nie był jedyny szczegół, który wzbudził zainteresowanie. Podczas tego samego odcinka gośćmi byli influencerzy Wersow i Friz, których ślub właśnie trafił na ekrany kin. Właśnie wtedy Wojewódzki postanowił zaprezentować „nową biżuterię”, co błyskawicznie wywołało lawinę domysłów.

Pikanterii dodały zdjęcia z paparazzi, na których towarzysząca mu Żaneta Rosińska - pogodynka TVN - również nosiła obrączkę. Internauci zaczęli spekulować: czy Kuba Wojewódzki naprawdę wziął ślub?

Kuba Wojewódzki wziął ślub?

Zarówno Wojewódzki, jak i Rosińska zostali sfotografowani podczas wspólnego lunchu - oboje z obrączkami na palcach. Z uwagi na to, że Rosińska to popularna pogodynka TVN, a Wojewódzki niejednokrotnie szokował opinię publiczną prowokacjami, trudno było jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z rzeczywistym wydarzeniem, czy kolejną grą z widzami.

Anna Markowska komentuje rzekomy ślub Wojewódzkiego

Na domysły szybko odpowiedziała była partnerka dziennikarza - Anna Markowska. Modelka była gościem programu „Mówię Wam” na antenie TVN7, gdzie Mateusz Hładki bez ogródek zapytał ją o rzekomy ślub Wojewódzkiego. Odpowiedź Markowskiej była natychmiastowa i niepozbawiona złośliwego humoru:

Nie, nie jest to możliwe, nie dałam mu jeszcze rozwodu. Wiem, wiem! To jest na pewno nowa promocja

Kuba Wojewódzki zaskoczony kosztami ślubu Friza i Wersow

To właśnie podczas wizyty Wiśniewskich w jego programie, Kuba Wojewódzki pokazał swoją obrączkę sugerując, że również jest po ślubie. Na pytanie Weroniki czy to prawda, nie zaprzeczył, jednak widzowie znając jego poczucie humoru nie do końca wierzą w autentyczność tego zwierzenia.

Wojewódzki poruszył temat ślubu przy okazji rozmowy o wielkim dniu Wersow i Friza, którzy jak wyznali w jego programie, wydali na swoją imprezę około dwa miliony złotych, włączając w to nie tylko ślub i wesele ale również kilkudniowe wakacje dla wszystkich zaproszonych gości.

