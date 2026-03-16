Kayah otworzyła trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami”. Wokalistka zachwyciła widzów, wchodząc na parkiet w różowej stylizacji i wykonując swój hit „Na językach”. Po tym hucznym rozpoczęciu ikona polskiej sceny muzycznej usiadła obok Tomasza Wygody, Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk i Rafała Maseraka. Wokalistka razem z jurorami oceniała występy uczestników „Tańca z gwiazdami”. Tym szczególnie zachwycającym pokazywała tabliczkę z liczbą „11”.

Kayah zabrała głos po „Tańcu z gwiazdami”. Zwróciła się do uczestników

Dzień po emisji trzeciego odcinka „Tańca z gwiazdami” Kayah postanowiła zabrać głos. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wokalistka podsumowała swój występ w programie Polsatu. Podkreśliła, że uczestnicy zrobili na niej ogromne wrażenie. Zwróciła uwagę na to, jak długo i intensywnie muszą się przygotowywać do kolejnych odcinków.

Kayah nie ukrywała, że niektóre występy naprawdę ją zachwyciły. Dodała, że była pod wrażenie atmosfery, jaka panuje w studiu tanecznego show. Do wpisu dołączyła serię zdjęć z jurorami oraz prowadzącym produkcję Krzysztofem Ibiszem.

Co to był za wieczór! Polsat, dziękuję za zaproszenie. „Taniec z gwiazdami” - atmosfera u was jest wspaniała. A wam, drodzy uczestnicy, kłaniam się w pas! Wiem, ile kosztuje was to pracy, ale efekt finalny jest powalający! Wow, wow, wow! Dla mnie od wczoraj ten program to „Gwiazdy z Tańcami”! napisała na Instagramie.

Oni zachwycili Kayah w trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Miała specjalną tabliczkę

Kilka par zrobiło na Kayah szczególnie pozytywne wrażenie w trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Nie mogła się napatrzeć na choreografię Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke. Para tańczyła cha-chę do utworu „Testosteron”. Co ciekawe, była poirytowana, że Rafał Maserak dał im „zaledwie” osiem punktów.

Kayah wciągnęła niebieską torbę i wyjęła z niej swoją tabliczkę z liczbą „11”. Ostatecznie aktorka i Jacek Jeschke zdobyli łącznie 45 punktów. Jeszcze lepiej poszło Sebastianowi Fabijańskiemu, którzy otrzymał 48 punktów. Jednak aktor przypłacił występ zdrowiem.

Uczestnik upadł na kolano na koniec występu. Po powrocie do domu Sebastian Fabijański zabrał głos w sprawie urazu w „Tańcu z gwiazdami” i szans na występ w następnym odcinku. Przyznał, że jego noga mocno ucierpiała.

