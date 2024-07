Wczorajszy występ Moniki Kuszyńskiej w drugim finale konkursu Eurowizji wzbudził wielkie emocje. Dziś awans Kuszyńskiej do finału Eurowizji jest szeroko komentowany, również przez gwiazdy. Głos w sprawie zabrała również diwa polskiej sceny muzycznej, charyzmatyczna wokalistka Kayah. Zobacz: Tak Kuszyńska zaśpiewała w półfinale Eurowizji. Dała z siebie wszystko [WIDEO]

Gwiazda na swoim profilu na Facebooku na żywo komentowała wczorajsze show. Po występie Moniki i ogłoszeniu wyników artystka podzieliła się ze swoimi fanami opinią nt. wczorajszego finału:

Monice co prawda trema trochę zjadła głosu, ja to bym pewnie w ogóle nic z siebie nie wycisnęła! Cieszę się bardzo! To taka wrażliwa i mega piękna laska. A zgrabna niemiłosiernie. Należało się! Zakochana jestem też w Cyprze i Szwecji. Oryginalna laska ze Słowenii, a Łotwa wyśrubowana do suchej nitki - napisała Kayah.