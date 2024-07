Kayah pojechała na karnawał do Rio de Janeiro! Gwiazda, która uwielbia latynoskie klimaty, postanowiła świętować tegoroczny karnawał w światowej stolicy samby. Piosenkarka relacjonowała swój pobyt w Rio na bieżąco na swoim profilu na Facebooku. W internecie pojawiło się mnóstwo zdjęć i filmików z festiwalu samby. Kayah fotografowała się z tamtejszymi artystami. Trzeba przyznać, że zarówno kreacje, jak i platformy, na których występowali tancerze, robią ogromne wrażenie. Fani gwiazdy są nimi zachwyceni. Kayah wróciła już do Polski z powodu swoich zobowiązań koncertowych. Czy artystka zainspirowała się karnawałem w Rio i przeniesie odrobinę tamtejszej iskry do swoich koncertów? Wcale byśmy się nie zdziwili. ;)

Zobaczcie jej zdjęcia z pobytu w boskim Rio!

Kayah wybrała się na karnawał do Rio.

Na profilu gwiazdy pojawiło się mnóstwo zdjęć z karnawału.

Niektóre z nich naprawdę robią wrażenie!

