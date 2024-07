Odkąd Katy Perry przefarbowała włosy na różowo zupełnie nie może się rozstać z tym kolorem. Jej kreacje są coraz bardziej "słodkie", a kolory, które wybiera coraz bardziej landrynkowe.

Na MTV European Music Awards piosenkarka postawiła na róż od stóp do głów i na jednego projektanta! Sukienka, kurtka, buty, a nawet skarpetki pochodziły z kolekcji Jeremy'ego Scotta. Cukierkowy look uzupełniła fryzura w stylu lat 50.

Co ciekawe, mimo takiego zestawienia kolorów, wzorów i fasonów wizerunek Katy wciąż nie jest tandenty.

Jak myślicie, czego to zasługa?

kj



