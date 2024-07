Trwa bitwa o królewskie względy. Nadal nie wiadomo, kto zaprojektuje suknię dla Kate Middleton. Największe nazwiska walczą by to ich markę wymienio podczas ślubu stulecia. Również Victoria Beckham marzy o tym by to właśnie jej projekt zdobył przychylność przyszłej królowej.

-Victoria chce dać Kate najlepszy prezent ślubny, jaki chciałaby każda panna młoda - ogromne pudełko wypełnione przepięknymi kreacjami - mówi informator Daily Star. Victoria bardzo dobrze zna kobiety. Ma wiele przyjaciółek. Jest przekonana, że Kate jest urocza. Uwielbia jej poczucie stylu i byłaby dumna, gdyby zobaczyła ją w kilku specjalnie dla niej zaprojektowanych sukienkach.

Posh właśnie w ten sposób chce podlizać się Kate. W sumie lepszego "babskiego" sposobu nie mogła sobie wymarzyć. A jaka promocja dla jej marki!