Księżna Meghan Markle "zapozowała" ze zdjęciem Kate Middleton! Ukochana księcia Harry'ego dała się sfotografować z okładką "U Magazine", na której pojawił się wizerunek żony Williama. Miało to miejsce w 2014 roku, czyli zanim Meghan poznała swojego przyszłego męża. Internauci są zachwyceni swoim odkryciem. Tym bardziej, że potwierdza to plotki o tym, że Markle od dawna marzyła, aby dostać się do rodziny królewskiej!

Czy traktowała Kate za wzór do naśladowania? Dlaczego takie zdjęcie powstało? Odpowiedź poniżej!

Meghan Markle "pozuje" z księżną Kate

Co łączy Meghan Markle i Kate Middleton? Czy ukochana księcia Harry'ego dogaduje się ze swoją szwagierką, a może wręcz przeciwnie, ma z nią na pieńku? Od kilku miesięcy spekuluje się, że księżne tylko udają przyjaciółki, a tak naprawdę unikają siebie jak ognia! Podobno ich kłótnia zaczęła się już na samym początku znajomości, a wszystko przez Kate, która wraz z mężem odważyła się powiedzieć Harry'emu, co myśli o jego szybkim ślubie.

Jak wiemy, młodszy brat Williama nie posłuchał pary i niespełna rok po zaręczynach stanął na ślubnym kobiercu. Książę Sussex dosadnie zapamiętał przykre słowa, a w odwecie Meghan miała wyznać, że nie zamierza być taka jak Kate.

Zobacz także: Księżna Kate unika kontaktu z Meghan Markle! Nie chce nawet przebywać z nią w tym samym miejscu

Potem było już tylko gorzej, bo gdy Meghan urodziła swoje pierwsze dziecko, to od razu zapowiedziała, że pary powinny mieć maksymalnie dwójkę dzieci. Tym samym wbiła szpilkę księżnej Kate, która urodziła Georga, Charlotte i Louisa. Wydaje się, że konflikt między książęcymi rodzinami rośnie każdego dnia i nikt nie myśli o podaniu sobie ręki na zgodę.

Internauci odkryli, że niechęć Meghan Markle do Kate (i odwrotnie) może brać się z nieustannego porównywania pań do siebie przez fanów i media. Jednak jeszcze w 2014 roku Meghan Markle pozowała nawet do zdjęcia z okładką gazety z wizerunkiem Kate. Kilka lat tamu Meghan napisała artykuł do "U Magazine" na temat okularów przeciwsłonecznych. Promowała gazetę z Kate u siebie w mediach społecznościowych.

Czy Meghan i Kate przyjaźnią się?

