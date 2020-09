Kate i William złożyli życzenia Harry'emu, na rodzinnym zdjęciu... zabrakło jednak Meghan! To już prawdziwa wojna?

Książę Harry kończy dziś 36 lat. Tegoroczne urodziny syn księcia Karola spędzi w Stanach Zjednoczonych, gdzie od jakiegoś czasu mieszka razem z Meghan i Archiem. Choć Harry zdecydował się na opuszczenie rodziny królewskiej, księżna Kate i książę William nie zapomnieli o tak ważnym dniu. Zdecydowali się złożyć Harry'emu życzenia urodzinowe za pośrednictwem mediów społecznościowych i tradycyjnie dołączyli do nich zdjęcie.

Życzymy wszystkiego najlepszego księciu Harry'emu z okazji dzisiejszych urodzin! 🎂🎈 - napisali Kate i William na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

To właśnie fotka wywołała prawdziwą burzę! Nie zobaczymy na nim Meghan, ale uśmiechniętego i szczęśliwego Harry'ego w towarzystwie brata i bratowej! Niektórzy odczytują to jako prawdziwy policzek dla Meghan!

Kate i William złożyli życzenia urodzinowe Harry'emu!

Od kiedy Meghan weszła do rodziny królewskiej widać było poważne zgrzyty. Aktorka miała problemy z dostosowaniem się do królewskich zasad i ostatecznie razem z Harrym zdecydowali się na opuszczenie rodziny królewskiej, chcąc prowadzić życie na własny rachunek. Początkowo mieli mieszkać w Kanadzie i prowadzić własną fundację, ale ostatecznie zdecydowali się wrócić do USA, co według zagranicznych tabloidów od początku było planem Meghan, która chce wrócić do aktorstwa i show-biznesu. Była księżna od początku nie dogadywała się z Kate. A teraz wygląda na to, że między nimi toczyć się może prawdziwa wojna!

Kate i William opublikowali dawne zdjęcie z Harrym, na którym książę jest uśmiechnięty i szczęśliwy. Nie zobaczymy na nim jednak Meghan. Ta fotografia zdaniem niektórych Intenautów udowadnia, że Harry był szczęśliwszy zanim poznał Meghan.

Czy to zdjęcie nie jest najlepszym dowodem, że Harry bez Meghan był dużo szczęśliwszy? Ahh miło przypomnieć sobie jaki był szczęśliwy zanim opuścił rodzinę ... 🎂

Inni piszą, że nie ma powodu, aby dopatrywać się "drugiego dna", bo to przecież urodziny księcia, dlatego jest sam na zdjęciu. W końcu z okazji urodzin Meghan też opublikowali jej zdjęcie bez Harry'ego.

dorośnijcie, kiedy składali życzenia Meghan, Harry'ego też nie było na zdjęciu To w końcu nie jej urodziny Kiedy składali życzenia księżnej Annie też nie było jej męża na zdjęciu

Sądzicie, że Kate i William zrobili to celowo, by rozzłościć Megan? A może po prostu taką przyjęli taktykę przy składaniu życzeń, że pokazują zdjęcie solenizanta?

