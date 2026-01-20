W ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak co roku mobilizuje tysiące osób, pojawiła się wyjątkowa aukcja, która w krótkim czasie podbiła serca internautów. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, doskonale znane widzom z "Tańca z Gwiazdami" postanowiły wspomóc WOŚP w nietuzinkowy sposób.

Zawodniczka i tancerka stworzyły duet, który zdecydował się na wystawienie unikalnej oferty, czyli wspólnego treningu tańca i kolacji. Aukcja dostępna jest zarówno dla singli, jak i par. Już teraz propozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wzbudza wiele emocji.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar dołączają do gwiazd wspierających WOŚP

Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie trening tańca prowadzony przez Katarzynę Zillmann i Janję Lesar. Następnie uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na kolację. Wszystko odbędzie się w Warszawie, a konkretne miejsce i termin zostaną ustalone indywidualnie ze zwycięzcami licytacji.

Organizatorki aukcji zadbały o to, by każdy niezależnie od poziomu zaawansowania mógł wynieść z treningu coś dla siebie. Jak podkreśliła Zillmann, oferta jest skierowana zarówno do osób, które pojawią się solo, jak i tych, które przyjdą z partnerem lub partnerką.

Możecie przyjść w pojedynkę możecie przyjść parą. Nauczymy Was podstaw, dzięki którym będą Was podziwiać z opuszczoną koparą! - napisała Katarzyna Zillmann

Rekordowe zainteresowanie aukcją WOŚP z udziałem Zillmann i Lesar

Zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu licytacji, kwota przekroczyła 8 tysięcy złotych. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się aukcja WOŚP Zillmann i Lesar. Użytkownicy Allegro oraz obserwatorzy wydarzenia prognozują, że suma ta będzie dynamicznie rosnąć w kolejnych dniach.

Format aukcji, łączący aktywność fizyczną, możliwość spotkania z celebrytkami oraz wspólne celebrowanie posiłku, okazał się niezwykle trafiony. Taniec i kolacja z Zillmann stały się jedną z najbardziej komentowanych atrakcji tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mają szansę przebić aukcję Roberta Lewandowskiego? Koszulka piłkarza jest już licytowana za ponad 50 tys. zł!

