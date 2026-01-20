Robert Lewandowski dołączył do grona gwiazd wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2026. Choć decyzję o udziale podjął dopiero 16 stycznia 2026 roku, zaledwie na kilka dni przed finałem, jego udział już odbił się szerokim echem. W sieci pojawiła się aukcja piłkarza, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów i kolekcjonerów.

Aukcja Roberta Lewandowskiego bije rekordy popularności

16 stycznia, zaledwie kilka dni przed 34. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oficjalnie ruszyła aukcja Roberta Lewandowskiego. Choć w tym roku znane osobowości prześcigają się, kto wymyśli ciekawszą atrakcję dla zwycięzcy, piłkarz postawił na coś sprawdzonego i na licytację wystawił wyjątkowy przedmiot. To nie byle jaka pamiątka, a oryginalna koszulka meczowa "Lewego" z finału Superpucharu Hiszpanii, rozegranego 11 stycznia 2026 roku. Wówczas FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2. Co więcej, jedna z bramek została strzelona przez samego Lewandowskiego. Przedmiot jest opatrzony autografem piłkarza oraz posiada certyfikat autentyczności.

Już tego samego dnia, w którym ogłoszono aukcję, cena osiągnęła poziom 32 tysięcy złotych. Zaledwie trzy dni później cena wzrosła do astronomicznej kwoty 50 750 złotych, a w licytacji udział brało 35 osób.

Aukcje gwiazd dla WOŚP

Aukcja Roberta Lewandowskiego znalazła się w gronie najdroższych licytacji gwiazd tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednak wciąż nie jest najdroższą. Nadal prześciga go chociażby Iga Świątek, która w tym roku wystawiła swoją rakietę tenisową z autografem, którą wygrała historyczny Wimbledon 2025, oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju. Jej aukcja opiewa na ten moment na przeszło 105 tysięcy złotych!

Niewiele mniejszą sumę od "Lewego" zebrała także aukcja Maćka Musiała, o której mówi się dość sporo. Aktor oferuje wspólne zatańczenie poloneza na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem w oryginalnym stroju z Pana Tadeusza! Póki co o nagrodę walczy 30 osób, a kwota urosła do 40 750 złotych!

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wsparło również wiele innych znanych osobowości, jak: Donald Tusk, Julia Wieniawa, Julia von Stein czy Książulo! Warto przypomnieć, że w tym roku akcja przebiega pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wielki finał już 25 stycznia!

Aukcja Roberta Lewandowskiego dla WOŚP

