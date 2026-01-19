Wśród najpopularniejszych aukcji znalazły się propozycje Julii Wieniawy, Igi Świątek oraz polityków - Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Od sportowych pamiątek po spotkania i wyjątkowe doświadczenia - te oferty biją rekordy licytacji i wzbudzają ogromne emocje. Internauci chętnie walczą o możliwość spędzenia czasu z gwiazdami i znanymi postaciami życia publicznego.

Rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek

Bezapelacyjną królową tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Iga Świątek. Światowej sławy tenisistka na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała swoją rakietę z autografem oraz ręcznik z Wimbledonu 2025 - pamiątki związane z jej wielkim triumfem na tych prestiżowych kortach, które przyciągają ogromne zainteresowanie licytujących. Jej wyjątkowe przedmioty osiągnęły już kwotę 100 250 zł, a suma wciąż rośnie. Jest to jak dotąd najwyższa oferta podczas tegorocznej edycji WOŚP.

Złote korki Donalda Tuska i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Donald Tusk przekazał na aukcję WOŚP złote korki piłkarskie, które otrzymał od przyjaciół, a zwycięzca licytacji będzie mógł spotkać się z premierem przy kawie i ciastkach w jego gabinecie. To wyjątkowa okazja, która szybko przyciągnęła uwagę internautów i licytujących, a jej kwota osiągnęła już zawrotną sumę 100 249 zł. Sam były premier zachęcał do wzięcia udziału w aukcji na Instagramie.

Złote korki, dla tych o złotym sercu napisał pod nagraniem w mediach społecznościowych.

Nocowanka z Julią Wieniawą

Kolejną aukcją, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród licytujących, jest nocowanka z Julią Wieniawą. Artystka zaprosi zwycięzcę oraz grupę jego znajomych na wspólny nocleg w uroczym miejscu na Mazowszu z kolacją, filmowym maratonem, karaoke i porannymi aktywnościami - oferta ta już osiąga wysokie kwoty na Allegro. Pomysł Wieniawy, łączący zabawę i wspólne spędzanie czasu z szczytnym celem, szybko stał się hitem tegorocznych aukcji WOŚP. W tym momencie najwyższa zaoferowana kwota wynosi 82 250 zł.

Przejażdżka rowerowa z Radosławem Sikorskim

Radosław Sikorski w tym roku wystawił na aukcję WOŚP wyjątkową przejażdżkę rowerową w swoim towarzystwie, podczas której zwycięzca i jego goście będą mogli porozmawiać z ministrem o Polsce i polityce międzynarodowej. Licytacja tej aktywnej wyprawy - z opcją jazdy w okolicach Warszawy lub Bydgoszczy dla maksymalnie czterech osób - przyciąga już spore zainteresowanie i osiągnęła kwotę 55 500 zł.

Warsztaty kulinarne z Książulem

W tegorocznej aukcji WOŚP jedną z najciekawszych propozycji są warsztaty kulinarne z Książulem i jego ekipą MUALA, podczas których zwycięzca wraz z jedną osobą towarzyszącą nauczy się przygotowywać potrawy i pozna elementy savoir‑vivre w kuchni. Warsztaty odbywają się w elastycznej lokalizacji i terminie, dostosowanym do zwycięzcy aukcji. Licytacja tej kreatywnej i smakowitej propozycji osiągnęła już imponującą kwotę 42 500 zł.

Polonez z Maciejem Musiałem w stroju z "Pana Tadeusza"

Maciej Musiał w tym roku zaoferował na aukcji WOŚP wyjątkową i niepowtarzalną okazję - wspólne zatańczenie poloneza w stroju prosto z "Pana Tadeusza". Pomysł natychmiast przyciągnął uwagę fanów i licytujących, a kwota aukcji już osiągnęła imponujące 21 250 zł.

Wybiorę się z Tobą (albo osobą dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem czytamy w opisie aukcji.

Występ w podcaście Szalonego Reportera

Na aukcjach WOŚP w tym roku Szalony Reporter - znany twórca internetowy - wystawił udział w nagraniu swojego Szalonego Podcastu, dając zwycięzcy możliwość rozmowy na dowolny temat i promocji siebie lub swojej działalności w odcinku publikowanym na YouTube. Licytacja tej nietypowej propozycji osiągnęła już imponującą kwotę 15 250 zł.

Obiad z Ministrem Sprawiedliwości

Na aukcji WOŚP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaoferował wyjątkowy, dwudaniowy obiad dla dwóch osób w siedzibie resortu, podczas którego rozmawiać będzie z uczestnikami o praworządności i kulinariach. Jako pierwsze danie w menu przewidziano tradycyjny, kwaśny żurek z kiełbasą i jajkiem, który stał się znakiem rozpoznawczym tej licytacji i przyciąga wielu chętnych. Aukcja cieszy się dużym zainteresowaniem i osiągnęła już imponującą kwotę 14 500 zł.

Obiad z Waldemarem Żurkiem na WOŚP fot. allegro.pl

Złota płyta z odbiorem osobistym od Darii Zawiałow

Daria Zawiałow wystawiła na aukcję WOŚP swoją złotą płytę za album "Helsinki", którą fani mogą zdobyć wraz z osobistym autografem artystki. Dodatkowo zwycięzca licytacji otrzyma od artystki upominkowy box. Licytacja tej wyjątkowej pamiątki muzycznej już osiągnęła imponującą kwotę 11 750 zł.

W tym roku artystka na licytację wystawia wyróżnienie, które otrzymała za sprzedaż albumu ''Helsinki''. Płyta ukazała się w 2019 roku i została wyróżniona Fryderykiem w kategorii Album Roku Pop Alternatywny. Z ''Helsinek'' pochodzą takie przeboje jak ''Hej, Hej!'', ''Szarówka'' czy ''Nie dobiję się do Ciebie'', a dziś album ten jest już potrójnie platynowy czytamy w opisie aukcji.

Daria Zawiałow przekazała złotą płytę na WOŚP fot. allegro.pl

