Katarzyna Zillmann, znana wioślarka i uczestniczka siedemnastej edycji „Tańca z gwiazdami” powróciła na Instagram. Na swoim kanale nadawczym poinformowała fanów, że zamierza wydać oświadczenie w sprawie ostatnich plotek na swój temat. Katarzyna Zilllmann nie zamierza dłużej milczeć.

Finał „Tańca z gwiazdami” i burza wokół życia prywatnego

Dokładnie 16 listopada zakończyła się jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". W finałowej trójce zabrakło Katarzyny Zillmann i Janij Lesar, które pożegnały się z programem w półfinale. Odpadnięcie z tanecznego show było ogromnym zaskoczeniem chyba dla wszystkich, również dla samej wioślarki.

Niestety, po zakończeniu programu wyszło na jaw, że w jej życiu prywatnym doszło do ogromnych zmian. Okazało się wówczas, że była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" rozstała się z partnerką. Atmosferę podgrzały wtedy zdjęcia pocałunków Zillmann i Lesar po finale "TzG". W mediach i w sieci rozpętała się afera, a kilka dni temu do sieci trafiło nagłe oświadczenie Julii Walczak po rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Teraz głos zabrała sama wioślarka!

Katarzyna Zillmann zapowiada oświadczenie" „Skala sytuacji sięga absurdu”

Katarzyna Zillmann przed kilka dni nie reagowała na zamieszanie wokół swojego życia prywatnego, ale dziś powiedziała dość. Wioślarka na kanale nadawczym zapowiedziała, że planuje wydać oświadczenie bo - jak sama określiła - "skala sytuacji sięga trochę absurdu".

Muszę zrobić jakiegoś posta do wieczora, bo już serio, ile się można dawać w tym syfie paplać. Z jednej strony mam ochotę walnąć coś wyniosłego z przesłaniem, a z drugiej strony mam ochotę zrobić skecz, bo skala sytuacji sięga trochę absurdu, co by nie patrzeć ogłosiła Katarzyna Zillmann.

Wygląda więc na to, że już wkrótce Katarzyna Zillmann odniesie się do informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej w ostatnim czasie.

