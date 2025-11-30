W życiu Katarzyny Zillmann dzieje się ostatnio naprawdę wiele. Najpierw udział w "Tańcu z Gwiazdami" i intensywne przygotowania do każdego odcinka, później rozstanie z wieloletnią partnerką i plotki o rzekomym romansie z Janją Lesar. Nic dziwnego, że wioślarka musiała na chwilę zniknąć z mediów społecznościowych. Teraz jednak przerwała milczenie i poinformowała o zmianach w swoim życiu.

Katarzyna Zillmann przechodzi trudne chwile

Katarzyna Zillmann zasłynęła jako utalentowana polska wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, a także mistrzyni świata i Europy. Szersza publiczność poznała ją jednak dopiero za sprawą udziału w jubileuszowej edycji "Tańcu z Gwiazdami", w której występowała na parkiecie w parze z Janją Lesar. Między sportsmenką a tancerką wytworzyła się niezwykła chemia, co było doskonale widoczne na ekranie. Wiele osób spekulowało nawet, czy łączy je coś więcej niż wspólny taniec. Plotek nie uciszyło późniejsze rozstanie Zillmann z wieloletnią partnerką i namiętny pocałunek, który pierwsza w historii programu para żeńska zaprezentowała podczas jednego z odcinków.

Po tak intensywnym czasie wioślarka postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych i na jakiś czas zniknęła z Instagrama. Teraz jednak powróciła, by przekazać fanom, co obecnie u niej słychać. Przyznała, że przeżywa obecnie trudne chwile.

Katarzyna Zillmann przerywa milczenie

Katarzyna Zillmann opublikowała na Instagramie trwające niemal piętnaście minut nagranie, w którym przedstawiła obserwatorom swoją obecną sytuację. Poinformowała między innymi o przeprowadzce, do której doszło po rozstaniu z Julią Walczak. Podkreśliła, że w jej życiu sporo się ostatnio zmieniło.

Kupiłam nowe garnki, bo przeprowadziłam się do nowego miejsca. Dużo zmian w moim życiu. Potrzebuję nowych inspiracji. (…) Kręci mnie nowy sezon, totalny odłam. Wiem, że nie będzie łatwo, generalnie nie jest, ale wiem, że muszę walczyć o to, co już zaczęłam. (…) Wiecie, co jest piękne w tym wszystkim? To jest ogromne wyzwanie, a ja lubię wyzwania przekazała.

Wioślarka opowiedziała fanom, jak obecnie wygląda jej codzienność. Podzieliła się również pewnymi przemyśleniami.

Wiecie, co jest fajne? Takie zrozumienie, że tak naprawdę nie musisz naparzać się z ludźmi. I tak nikt nie pozna pełnej prawdy, a te imaginacje po prostu będą. Ja chcę się skupić na was tutaj zapewniła.

