Po sukcesie jubileuszowej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, która zakończyła się 16 listopada 2025 roku, stacja Polsat oficjalnie ogłosiła start przygotowań do kolejnego sezonu. Premiera nowej, 18. edycji została zaplanowana na 1 marca 2026 roku. Będzie to zarazem 31. odsłona formatu w historii jego obecności w polskiej telewizji. Program nadal będzie emitowany na antenie Polsatu.

Sebastian Fabijański zatańczy w "TzG"?

Sebastian Fabijański, aktor znany m.in. z serialu „Tancerze”, już wcześniej prowadził rozmowy z produkcją tanecznego show. Jak donosi dziennik „Fakt”, aktor wyrażał chęć udziału w poprzednich sezonach, jednak jego intensywny grafik zawodowy nie pozwalał na wzięcie udziału w programie. Rok temu rozmowy były bardzo zaawansowane, ale ostatecznie nie doszło do podpisania umowy. Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Wiosna 2026 roku zapowiada się dla aktora zdecydowanie spokojniej, co pozwoli mu poświęcić czas na intensywne treningi. Jak podaje „Fakt”, formalności związane z jego udziałem w show są niemal dopięte na ostatni guzik.

Fabijański może mieć znaczną przewagę nad innymi uczestnikami dzięki swojemu tanecznemu doświadczeniu. Aktor występował w serialu „Tancerze”, gdzie miał okazję trenować taniec i pokazać swoje umiejętności przed kamerą. Jak podkreślono w doniesieniach medialnych, „potrafi tańczyć jak mało który polski aktor”. To doświadczenie może uczynić go jednym z faworytów programu. Produkcja stacji Polsat od dłuższego czasu zabiegała o jego udział. Teraz gdy warunki są sprzyjające, wszystko wskazuje na to, że Sebastian Fabijański w końcu pojawi się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami 18”.

Jakie były wyniki poprzedniej edycji programu?

Jubileuszowa edycja programu, zakończona zwycięstwem Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej, przyciągnęła olbrzymią widownię. Z danych Nielsena, cytowanych przez Wirtualne Media, wynika, że cały sezon oglądało średnio 2,05 mln widzów. Sam finał natomiast przyciągnął przed telewizory aż 2,24 mln osób.

Taki wynik jest rzadkością w polskiej telewizji, co tylko utwierdziło Polsat w decyzji o kontynuowaniu formatu. W związku z ogromnym zainteresowaniem programem stacja nie zwlekała z rozpoczęciem prac nad kolejnym sezonem.

