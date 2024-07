Od kilku tygodni plotkuje się na temat ciąży Katarzyny Zielińskiej. Choć aktorka nadal oficjalnie nie potwierdziła tej informacji, nie da się nie zauważyć, że jej brzuszek jest coraz większy. Gwiazda nie rezygnuje jednak z pracy, a jej najbliżsi martwią się, że za mało odpoczywa. Przypomnijmy: Niedziela to ulubiony dzień bliskich ciężarnej Zielińskiej. Nie bez powodu

Zielińska gdziekolwiek się nie pojawia, wzbudza wielkie zainteresowanie fotoreporterów i dziennikarzy, którzy na różne sposoby chcą zapytać o jej ciążę i życie. Aktorka ma jednak pewne zasady i granice których nigdy nie przekroczy, dlatego bardzo mocno chroni swoją prywatność:

Mam swoje granice, o których nie rozmawiam. Nie sprzedaję się prywatnie bo uważam, że to jest niepotrzebne. Robię parę ciekawych rzeczy w życiu zawodowym. Poza tym zawsze można porozmawiać o swoich poglądach, niekoniecznie wchodząc w szczegóły dotyczące rodziny, bliskich czy siebie. Ukrywałam i nadal zamierzam ukrywać swoje życie prywatne. Dzięki temu wszystko to, co najważniejsze dla siebie zatrzymałam i polecam to innym. Może zdaniem niektórych mam granicę bardzo daleko postawioną, ale nie zamierzam tutaj nic zmieniać - mówi w rozmowie z lifestyle.newseria.pl