Katarzyna Zielińska pokazała na Instagramie tort, który zamówiła z okazji 3. urodzin starszego syna Henryka. Do zdjęcia dodała sentymentalny wpis. Zdradziła w nim, że Henio w swoje urodziny obdarował swoją mamę pięknym wyznaniem.

- 3 lata temu, pięknego styczniowego poranka, przyszedł na świat mój Henio. Dzisiaj po trzech wspólnych latach usłyszałam od niego, że kocha mnie jak stąd do nieba, dał tysiąc całusów po czym spakował balony i poszedł do przedszkola. No i jak tu nie skakać pod chmury z wdzięczności za taki piękny wspólny czas! Sto lat synku ❤️ - napisała aktorka na swoim profilu.