Katarzynie Zielińskiej nie podoba się polskie podejście do kobiet w ciąży, które powinny siedzieć w domu i nic nie robić.

Dlaczego w Polsce utarło się, że kobieta w stanie błogosławionym to najlepiej, jakby nie wychodziła z domu. Boże, dziewczyny, nie dajmy się. Te które znają ten stan, wiedzą że to stan totalnego odjazdu. Oczywiście jeśli wszystko jest ok i ciąża przebiega normalnie, bez żadnych niespodzianek. Stan kosmicznego szczęścia pozwala nam wtedy przenosić góry. Kobiety, róbmy wtedy to, na co mamy ochotę i siłę. Mamy ochotę spać to śpijmy. Mamy ochotę tańczyć to tańczmy. Mamy ochotę zjeść tabliczkę czekolady to ją zjedzmy. Mamy ochotę założyć błyszczące buty i iść do pracy to zróbmy to. Wszystko jest dla nas tylko w odpowiednich dawkach i pod kontrolą specjalistów. Nieczęsto zdarza się taki stan w życiu, więc korzystajmy z tego. I pamiętajmy, że jesteśmy wtedy pod totalną ochroną. Jesteśmy piękne! A nasi panowie niech nas noszą na rękach. I właśnie tego nam życzę - napisała Katarzyna Zielińska.